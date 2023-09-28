Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerinde Sevindiren Gelişme! Ek Ders Ücretlerine Rekor Zam

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, öğretmenlerin ek ders ücretleri konusunda heyecan verici bir gelişmeye imza attı ve bu konuda atılan adımların sonuçlarını paylaştı. İşte bu önemli gelişmeye dair detaylar:

Ek Ders Ücret Katsayıları Yükseliyor

Eğitim camiasının yakından bildiği üzere, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, gündüz öğretimi için geçerli olan ek ders ücret katsayısını artırma kararı aldı. Bu kapsamda, gündüz öğretimi için geçerli olan 140 olan ek ders ücret katsayısı, artık 280 olarak belirlendi. Ayrıca, gece öğretimi için geçerli olan 150'lik katsayı da 300'e yükseltildi. Bu önemli adım, eğitimcilerin ek ders ücretlerine yapılan katkının artırılmasını sağlayacak.

İmza Kampanyası Hâlâ Devam Ediyor

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı, ek ders ücret katsayılarının artırılması için düzenlenen imza kampanyasının hâlâ devam ettiğini duyurdu. Bu kampanya, tüm eğitim çalışanlarının desteklerini bekliyor. Türk Eğitim-Sen'in bu önemli girişimine destek vermek için imza kampanyasına katılmak, ek ders ücretlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak anlamına geliyor.

Türk Eğitim-Sen'in Özverili Çabaları

Genel Başkan Geylan, Türk Eğitim-Sen olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176. maddesinde yer alan ek ders ücret ödeme katsayılarının artırılması talebiyle düzenlenen imza kampanyasının hâlâ devam ettiğini vurguladı. Bu önemli kampanyaya, tüm meslektaşları ve eğitim çalışanları destek vermeye davet ediliyor. Türk Eğitim-Sen'in bu çabaları, eğitim sektöründe adil ve verimli bir ek ders ücret sistemi için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.