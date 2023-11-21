  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Yayınlanma:
Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü'nü kapsayan 24-30 Kasım haftasında öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlere 24-30 Kasım'da yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat tren biletlerinde uygulanacak indirim hakkında bilgi verdi.

Öğretmenlerin haklarının ödenemeyeceğini belirten Uraloğlu, "Öğretmenler Günü haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım'da YHT ile ana hat trenlerimizde öğretmenlerimize yüzde 50 indirim uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Özel okullardaki öğretmenleri de kapsıyor

Uraloğlu, bu indirimden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bakanlık tarafından onaylanmış her derecedeki resmi ve özel okullarda çalışan tüm öğretmenlerin faydalanacağını bildirdi. Uraloğlu, uygulama, araştırma merkezleri dahil yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanlarıyla Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenlerin de indirimden yararlanacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesinin yeterli olacağını kaydetti.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Meteoroloji Uzmanlarından O İller Tek Tek SMS ile Uyarıldı! Tam 1 Metre Kar Düşecek
Meteoroloji Uzmanlarından O İller Tek Tek SMS ile Uyarıldı! Tam 1 Metre Kar Düşecek
Ziraat Bankası 500 TL Bankkart Kampanyasıyla Müşterilerini Sevindiriyor
Ziraat Bankası 500 TL Bankkart Kampanyasıyla Müşterilerini Sevindiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de resmi törenle karşılandı
Kısa sürede Meclis'e getirilecek! Ev hanımlarına emeklilik imkanı doğuyor
Kısa sürede Meclis'e getirilecek! Ev hanımlarına emeklilik imkanı doğuyor
Binlerce polis atanacak! Resmi Gazete'de yayınlandı
Binlerce polis atanacak! Resmi Gazete'de yayınlandı
Bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor
Bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'e gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'e gitti