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Öğretmenlere Ek Ders Ücretine Sessiz Sedasız Rekor Zam! Ek Ders Ücreti Ne Kadar?

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Öğretmenlere Ek Ders Ücretine Sessiz Sedasız Rekor Zam! Ek Ders Ücreti Ne Kadar?
Öğretmenlere erken ödeme yapma kararı, bütçe sonu gibi özel durumlar gözetilerek alınan bir tedbirdir. Bu adım, öğretmenlerin maddi planlamalarını daha etkili bir şekilde yapmalarına olanak tanırken, aynı zamanda okul idarelerinin hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmesini sağlamaktadır.

Her yıl olduğu gibi bu senede bütçe sonu sebebiyle öğretmenlere ödenen ek ders ücretleri Aralık ayı bitmeden evvel hesaplarda olacak.

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Okul İdarelerinin Hızlı Hareketi

Okul idareleri, normalde öğretmenlerin ek ders ücretlerini ayın son günü hazırlayıp sisteme giriyor. Bu uygulama ile öğretmenlerin ek ders ücretleri diğer ayın ilk 10 günü içerisinde hesaplara geçiyor. Yani Kasım ayı ek ders ödemeleri Aralık ayının ilk 10 günü içerisinde yapılıyor.

Özel Durum: Bütçe Sonu

Ancak, bu yıl Aralık ayında bütçe sonu sebebiyle öğretmenlerin ek ders ücretleri farklı bir düzende yatırılacak. 31 Aralık tarihine kadar öğretmenlerin hesaplarına aktarılacak olan ek ders ücretleri, öğretmenlerin maddi beklentilerini karşılamak adına hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

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Hesaplar Hazırlanıyor

Okul idareleri, bu özel durumu göz önünde bulundurarak önümüzdeki hafta içinde öğretmenlerin ek ders ücretlerini hızlı bir şekilde hazırlamaya başlayacaklar. Bu sayede öğretmenler, Aralık ayının sonunu beklemeden ek ders ücretlerini hesaplarında görecekler.

Kaynak:Haber Kaynağı

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