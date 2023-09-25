Öğretmenler Dikkat: Uzmanlık ve Başöğretmenlik Sınav Tarihleri ve Ücretler Açıklandı

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarını almayı düşünen öğretmenlerin merakla beklediği sınav başvuruları, her yıl bir defa gerçekleştirilmekte. Uzman öğretmenlik sınavına katılabilmek için belirlenen son tarihe kadar başvurular kabul ediliyor. En az 10 yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olanlar, bu başvuruları yapabilecek.

Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı Başvuru Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın başvuruları, bu yıl 25 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında alınacak. Bu yazılı sınav, 19 Kasım 2023 tarihinde Türkiye'nin 81 ilinde saat 10.00 itibariyle yapılacak. Adaylar, başvuru esnasında seçtikleri ildeki sınav merkezlerinde bu sınavı tamamlayacaklar.

Sınav Formatı ve Değerlendirmesi

Sınav süresi, 150 dakika olarak belirlenmiş olup 100 soru sorulacak. Her bir sorunun 5 farklı seçeneği olacak. Sınavın değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak ve yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınavdan 70 puan ya da daha fazla alan adaylar, başarılı kabul edilecek.

Sınav Başvurusu İçin Ödenecek Ücret

Öğretmenler ve uzman öğretmen adayları, "https://mebbis.meb.gov.tr" web adresi üzerinden 25 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında sınav için başvuru yapabilirler. Başvuru ücreti, 530 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Özel Öğretim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Başvuruları

Eğer bir öğretmen, Bakanlığa bağlı özel bir öğretim kurumunda çalışıyorsa, başvurusu Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonu altında ilçe veya il milli eğitim müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Elektronik Ortamda Başvuru İşlemleri

Öğretmenler, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları için online başvurularını "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Başvuru yapan öğretmenlerin uygunluğu, bulundukları ilde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından incelenecek.