Öğrencilere Hükümetten 9 Ay Boyunca Ücretsiz Toplu Taşıma Kararı! Tek Şart Şu...

Nilüfer Belediye Meclisi, Bursa'daki üniversitelerde eğitim alan öğrencilere destek olmak amacıyla toplu taşıma kartlarını ücretsiz sağlama kararı aldı. Bu karar, öğrencilere maddi destek sunmayı hedeflemektedir. İşte bu önemli kararın ayrıntıları ve Nilüfer Belediyesi'nin genç nüfusa yönelik ekonomik destek projeleri.

Öğrencilere Maddi Destek: Ücretsiz Toplu Taşıma Kartları

Nilüfer Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının ikinci oturumunda, ilçedeki üniversite öğrencilerine önemli bir destek sağlama kararı aldı. Bu karar çerçevesinde, Nilüfer ilçesinde ikamet eden ve Bursa'daki üniversitelerde öğrenim gören 2 bin öğrenci, 9 ay boyunca toplu taşıma kartlarını ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Bu proje, öğrencilerin günlük yaşamlarını daha bağımsız ve ekonomik bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ücretsiz toplu taşıma kartları, öğrencilerin ulaşım maliyetlerini azaltarak bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca, şehir içi hareketliliği artırarak sosyal ve kültürel etkileşimlerini destekleyecektir.

Hükümetin ve Belediyenin Genç Nüfusa Destek Politikası

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu projenin sadece öğrencilere değil, aynı zamanda bölge turizmine de canlılık getireceğini vurgulamıştır. Hükümetin ve belediyenin genç nüfusa yönelik bu tür destekleri, ekonomik zorlukları hafifletmeyi ve eğitim hayatlarını daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Başkan Erdem, projenin öğrencilerin toplu taşıma sistemini daha yaygın ve etkin bir şekilde kullanmalarını teşvik edeceğini ve aynı zamanda ilçenin ekonomik dinamiklerine pozitif katkı sağlayacağını ifade etmiştir.

Ücretsiz Ulaşım Kartı: Öğrencilere Ekonomik Destek ve Canlılık Getiren Projeler

Nilüfer Belediyesi, öğrencilere yönelik ekonomik destek projelerine devam ediyor. Ekim 2023 ile Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ücretsiz ulaşım kartı kampanyasıyla, öğrencilere Burulaş öğrenci abonman kartı desteği sunulacak. Bu özel kartlar, öğrencilere kısa hatlar dahil olmak üzere toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma fırsatı tanıyacak.

Nilüfer ilçesinde ikamet eden ve Bursa'daki üniversitelerde eğitim gören 2 bin öğrenci, 9 ay boyunca bu avantajdan yararlanabilecekler. Başvuru için öğrencilerin Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Sosyal Hizmetler Bürosu'na başvuruda bulunmaları gerekecek.

Turizme Destek: Uluabat Gölü Projesi

Meclis gündeminde olan bir diğer önemli proje ise Fadıllı Mahallesi'nin Uluabat Gölü kenarında gerçekleştirilecek olan turizm projesi. Bu proje, bölgedeki turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Turgay Erdem, projenin tamamlandığında vatandaşların modern bir alanda ve sağlıklı bir çevrede zaman geçirebileceklerini ifade etti. Göl kenarındaki düzenleme çalışmalarının yanı sıra lavanta dikimi ve bostan oluşturma gibi çevre düzenlemeleri, bölgeye yeni bir çekicilik kazandıracak. Ayrıca, göl turizmi ve tekne gezisi gibi etkinliklere öncülük ederek bölgeye canlılık getireceklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi, genç nüfusa ekonomik destek sağlamayı ve bölge turizmini canlandırmayı hedefleyen bu projelerle ilçenin geleceğine katkıda bulunmaya devam ediyor.