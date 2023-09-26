Öğrencilere 6000 TL Destek! İBB'nin Öğrenci Desteği Başvuru Şartları Neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Genç Üniversiteli Desteği” adlı projeleriyle üniversite öğrencilerine maddi yardımda bulunmayı hedefliyor. İBB, bu proje kapsamında, öğrencilere 6000 TL'ye kadar geri ödemesiz eğitim yardımı sunuyor. 20 Ekim'e dek, İBB'nin “İstanbul Senin” uygulaması aracılığıyla bu desteğe başvurabilirsiniz.

Kimler Bu Destekten Faydalanabilir?

Başvuru yapacak öğrencilerin veya ailelerinin İstanbul'da ikamet etmeleri gerekiyor. Devlet veya vakıf/özel üniversitelerde tam burslu olmaları ve ara sınıf ya da son sınıf öğrencisi olmaları durumunda yılsonu başarı notlarının 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması şartları da aranıyor.

Nasıl Başvurulacak?

Başvuru süreci oldukça basit! “İstanbul Senin” mobil uygulamasını indiren öğrenciler, buradan direkt başvuru yapabilirler. Uygulama içerisinde, bu projenin kriterleri ve detayları da bulunmaktadır. Başvurular 26 Eylül tarihinde başlamış olup 20 Ekim tarihinde sona erecektir.

Geçmiş Yıllarda Ne Kadar Destek Verildi?

İBB'nin bu özel projesi her geçen yıl daha fazla öğrenciye ulaşmaktadır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 29 bin 423, 2020-2021 döneminde 33 bin 763 ve 2021-2022 döneminde 51 bin 992 öğrenciye destek verildi. 2022-2023 eğitim yılında ise bu sayı 75 bin öğrenciye ulaştı ve her birine 4.500 TL yardım sağlandı.

Genç Üniversiteli Başvuru Şartları Nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak

İstanbul'da yaşamak

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora öğrencisi olmak

Yaş sınırlamalarına uymak (Ön lisans ve Lisans için 30, Yüksek Lisans ve Doktora için 40)

Normal süre içinde eğitim görmek

Devlet üniversitesi öğrencisi olmak veya tam burslu özel üniversite öğrencisi olmak

Belirtilen başarı notunu yakalamış olmak

Maddi desteğe ihtiyaç duymak

Başvuru İçin Hangi Belgelere İhtiyacınız Var?