Ocak Ayında Emeklilere Yapılacak Zam Netlik Kazandı! Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

Sonunda beklenen gün geldi ve 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonuçlandı. Hakem Kurulu kararını açıkladı ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. İşte 2024 ve 2025 yılları için belirlenen zam oranları:

2024 Yılı İçin Zam Oranı: Yüzde 15 + 10 2025 Yılı İçin Zam Oranı: Yüzde 6 + 5

Bu kararlar doğrultusunda, Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 15 oranında bir zam yapılacak. Ancak bu sadece başlangıç. Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçlarını ve Hakem Kurulu kararını dikkate aldığımızda, memurların maaşlarında daha fazla artışın mümkün olduğunu görmekteyiz.

Toplu Sözleşme Zammı ve Enflasyon Farkı

Memur maaşlarına yapılacak olan yüzde 15'lik zam, Ocak ayında hayata geçirilecek. Ancak unutmayalım ki bu sadece başlangıç noktası. Daha önce açıklanan enflasyon rakamları ile birleştirildiğinde, memurların maaşlarına yüzde 28.5 zam garantisi bulunuyor.

Bununla da yetinmeyen memur maaşları için ek bir düzenleme daha yapılacak. Geriye kalan 4 ayın enflasyon farkı da hesaba katılarak, memur maaşlarına yapılacak zam oranı, OVY tahminlerine göre yüzde 49.63'e kadar çıkabilir. Ancak resmi enflasyon verileri henüz açıklanmadığı için, memur maaşlarına yapılacak kesin zam oranı hala bir belirsizlik taşıyor. Bu nedenle, memur maaşlarına Ocak ayında yüzde 45 ile 50 arası bir zam yapılması bekleniyor.

Seyyanen Zam Detayları

Memur maaşlarının artışıyla ilgili bir diğer önemli konu da seyyanen zam. Temmuz ayında seyyanen zam düzenlemesiyle gündeme gelmiş ve yüzde 17.55'lik zamın üzerine 8.077 TL seyyanen zam eklenmişti. Bu düzenleme birçok tartışmaya neden olmuştu.

Şimdi ise, Ocak ayında yapılacak oransal zamın seyyanen zama da eklenip eklenmeyeceği konusu gündemde. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak ayındaki oransal zammın seyyanen zama da eklenmesinin planlandığını belirtti. Bu, memur maaşlarının beklenenden daha yüksek bir artış göstermesine neden olacak.

En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?

2024 yılında memur maaşlarına yapılacak olan tahmini yüzde 45 zam oranı, en düşük memur maaşını da etkileyecek. Bugün itibarıyla en düşük aile yardımı ve çocuklu memur maaşı 22 bin TL seviyesinde bulunuyor. Ancak Ocak ayında tahmini yüzde 45 zam oranıyla, bu miktar 31.900 TL'ye yükselecek.

Bu artış, en düşük maaş alan memurlar için oldukça önemli bir gelişme olacak ve aile bütçelerine olumlu katkılarda bulunacaktır.