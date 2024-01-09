Ocak Ayı Sosyal Yardım ve Destek Ödemeleri 2024: Zamlı Olarak Hesaplara Yatmaya Başladı!

Ocak ayının ortalarına doğru yaklaşırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destek ödemelerine dair yapacağı açıklamalar büyük bir merakla bekleniyordu. 2024 yılının ilk sosyal yardım ödemeleri, bugün itibariyle hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktarıldı. Bu gelişme ile birlikte, önümüzdeki süreçte sağlanacak yardımlar, sosyal yardımlardaki artış oranları ve zamlı destek ödemesinin ne zaman yapılacağı konularındaki araştırmalar hız kazandı.

Ocak Ayı Engelli ve Yaşlı Aylığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre, ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları bugün itibariyle hak sahibi kişilere iletildi. Yaşlı aylığı kapsamında 1.8 milyar TL, engelli aylığı kapsamında ise 1.4 milyar TL ödeme yapıldı. Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ocak ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" şeklinde konuştu.

Zamlı Sosyal Yardım Ödemeleri 2024

Yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin bugün itibariyle gerçekleştirilmesinin ardından, 2024 yılında verilecek destek ödemeleri merak konusu oldu. Asgari ücret, yüzde 49'luk bir zamla 17.002 TL seviyesine yükselirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 37,57, memur ve memur emeklisinin maaşlarına ise yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bu artışlar sonrasında, farklı sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlar, destek ödemelerinin ne kadar artacağını ve zamlı ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyorlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın döneminde hesaplarına yatırılacak olan yaşlı ve engelli aylıklarının yanı sıra, ilerleyen süreçlerde evde bakım maaşı, aile destek programı, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri ile ilgili detaylı bilgiler bakanlığın resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanabilir. Böylece vatandaşlar, kendilerini ilgilendiren desteklerden en güncel ve doğru bilgileri alabilirler.