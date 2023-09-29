O Tarihte Maaşlara Zam Geliyor! Maaş Zammı İçin Tarih Verildi

Maaşlarla ilgili kötü haber, Türk-İş'in son açıklamasıyla resmen duyuruldu. Son dakika haberine göre, Türk-İş eylül ayı için açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Türk-İş'in son verilerine göre, açlık sınırı 13 bin 334 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 43 bin 433 TL'ye yükseldi.

Açlık Sınırı Artışı

Türk-İş, her ay düzenli olarak güncellediği rakamlarını Eylül ayı için açıkladı. Dört kişilik bir aile için Eylül ayında açlık sınırının 12 bin 198 TL'den 13 bin 334 TL'ye çıktığı belirtildi. Bu artış, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla harcama yapmalarını gerektiriyor.

Yoksulluk Sınırındaki Değişim

Bir önceki Ağustos ayına göre, yoksulluk sınırında da önemli bir artış yaşandı. Ağustos ayında 39 bin 733 TL olan yoksulluk sınırı, Eylül ayında 43 bin 433 TL'ye yükseldi. Bu, Türkiye'deki maaşların ve gelirlerin artan maliyetler karşısında nasıl zorlandığının bir göstergesidir.

Yaşam Maliyeti Artıyor

Türk-İş'in hesaplamalarına göre, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 336 TL'ye ulaştı. Türk-İş, açıklamasında, "Uygulanması gereken gelir politikasının, gelirlerin gerçek enflasyon seviyesinden daha fazla artması gerektiğini" vurguladı. Bu durum, vatandaşların yaşam maliyetinin sürekli olarak yükseldiği bir dönemde gelirlerinin bu artışa ayak uyduramadığını göstermektedir.

Asgari Ücret ve Hayat Pahalılığı

Hayat pahalılığının artmasıyla birlikte, asgari ücret ve diğer maaşlar erime sürecine girdi. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zamla birlikte yeni rakam 11 bin 402 TL olarak açıklanmıştı. Ancak, bu rakam açlık sınırının hala 2 bin TL altında olduğunu gösteriyor. Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin tam 3,8 katına ulaştı.