O Markette Beklenen Ürün Yarı Fiyatına Düştü! Elini Atan 4, 5 Tane Aldı

Migros, 20 Eylül tarihinde başlayacak olan indirim kampanyasıyla yine büyük bir sürprizle karşımızda! Migros'un dev indirimleri sayesinde, alışveriş listenizdeki ürünleri uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz. İşte Migros'un bu harika kampanyasında bulunan bazı ürünler ve fırsatları:

Pınar Yarım Yağlı Süt - Sadece 34 TL!

Sağlıklı yaşam için tercih edilen Pınar yarım yağlı süt, Migros'ta sadece 34 TL! Bu fırsatı kaçırmayın ve sağlıklı beslenmeye hemen başlayın.

Nescafe Gold 100 gr - Sadece 39 TL!

Kahve tutkunlarının vazgeçilmezi olan Nescafe Gold, sadece 39 TL! Misafirlerinizi en iyi kahve ile ağırlamak için bu fırsatı değerlendirin.

Alo Platinium 7 kg Toz Deterjan - Sadece 249 TL!

Ev temizliği için Alo Platinium toz deterjan, Migros'ta sadece 249 TL! Temiz bir ev için bu fırsatı kaçırmayın.

24'lü Selpak Tuvalet Kağıdı - Sadece 139,90 TL!

Tuvalet kağıdı ihtiyacınızı uygun fiyatla karşılayın! 24'lü Selpak tuvalet kağıdı sadece 139,90 TL.

Migros 5 Litre Ayçiçek Yağı - Sadece 149,90 TL!

Mutfakların vazgeçilmezi ayçiçek yağı, Migros'ta sadece 149,90 TL! Lezzetli yemekler için bu fırsatı değerlendirin.

Pınar 1 Litre Laktozsuz Denge Süt - Sadece 30,90 TL!

Laktoz intoleransı olanlar için ideal olan Pınar laktozsuz denge süt, sadece 30,90 TL!

Yudum Ayçiçek Yağı 5 Litre - Sadece 179,90 TL!

Yudum kalitesiyle ayçiçek yağı, sadece 179,90 TL! Sağlıklı yemekler için tercih edin.

Dana Kangal Sucuk 200 gr - Sadece 74,90 TL!

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi dana kangal sucuk, sadece 74,90 TL!

Üç Dilimli Koyun Keçi Peyniri 450 gr - Sadece 124,90 TL!

Lezzetli peynir çeşitleri Migros'ta! Üç dilimli koyun keçi peyniri 450 gr, sadece 124,90 TL!

Rinso 3 Litre Sıvı Çamaşır Deterjanı - Sadece 89,90 TL!

Temiz ve ferah kokular için Rinso sıvı çamaşır deterjanı, sadece 89,90 TL!

Sofya Büyük Havlu Dört Rulo - Sadece 32 TL!

Ev tekstil ürünleri arasında yer alan Sofya büyük havlu dört rulo, sadece 32 TL!





Cappy Çeşitleri 1 Litre - Sadece 28,75 TL!

Serinletici içeceklerden vazgeçemeyenler için Cappy çeşitleri 1 litre, sadece 28,75 TL!

Colgate 1 + 1 Diş Fırçası - Sadece 39,95 TL!

Ağız sağlığınız için Colgate diş fırçası, 1 alana 1 bedava! Sadece 39,95 TL!

Palmolive 500 Milim Duş Jeli - Sadece 59,90 TL!

Duş keyfinizi Palmolive duş jeli ile taçlandırın! 500 milimlik şişe, sadece 59,90 TL!

Migros'un 20 Eylül'de başlayacak olan bu indirim kampanyası kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Siz de Migros'un avantajlı dünyasına katılmak ve indirimlerden yararlanmak için hemen bir Migros mağazasına uğrayın! Unutmayın, bu fırsatlar sınırlı süreliğine geçerli, acele edin ve alışveriş listenizi uygun fiyatlarla tamamlayın.