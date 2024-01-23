O Markette 5 LT Ayçiçek Yağı 44,99 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 99,90 TL! Kampanya Son Günü 31 Ocak 2024

Çetinkaya marketleri, İstanbul ve Ankara'daki şubelerinde müşterilerini sevindirecek çeşitli kampanyaları duyurdu. Yepyeni yayınlanan 16-31 Ocak 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğumuzda, ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, toz şeker, tost peyniri, sucuk, salam, beyaz peynir, kaşar peynir, süzme peynir, ayran, yoğurt, zeytin, tereyağı, bal gibi ürünleri uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. İşte Çetinkaya marketlerin sunduğu avantajlı fiyatlarla satışa sunulan temel gıda ürünlerinin detayları...

Teneke Ayçiçek Yağı 5 Litre, Sadece 194 TL!

Çetinkaya marketleri, Ankara ve İstanbul'daki müşterilerine müjdeli haberi veriyor. 16-31 Ocak tarihlerini kapsayan aktüel kataloğumuzda, kayıtlı müşterilere özel indirimli ayçiçek yağı satışı yapılacaktır. Biryağ markasının 5 litrelik teneke yağını sadece 194,90 TL'ye satın alabilirsiniz. Bu özel fiyat avantajı 31 Ocak tarihine kadar geçerlidir.

Teneke yağın yanı sıra, tost peyniri 174,99 TL, beş kilogramlık toz şeker 144,75 TL, hindi salam 12,90 TL, Fermente doğal Kangal sucuk kilogram başına 394,99 TL, yarı yağlı beyaz peynir kilogram başına 114,90 TL, tost peyniri kilogram başına 204,99 TL, Murat bey taze kaşar 300 gr 98,90 TL, Murat bey sürmeli taze peynir 400 gr 72,90 TL'ye satışta olacaktır. Ayrıca ayran, yoğurt, günlük süt, kefir, kaymaklı kaymaksız yoğurtlar da Çetinkaya marketlerinde uygun fiyatlarla satışta olacak.

Mega 40'lı Tuvalet Kağıdı Sadece 144,99 TL!

Çetinkaya marketlerin duyurduğu 16-31 Ocak tarihli aktüel kataloğun bir diğer dikkat çeken ürünü, Drop marka tuvalet kağıdıdır. Drop marka tuvalet kağıdının mega boyu 40'lısı sadece 144,99 TL'ye satışa sunulmuştur. Kayıtlı müşterilere özel bu avantajlı ürün sayesinde vatandaşlar, uygun fiyatlarla tuvalet kağıtlarını stoklayabilirler. Eğer uygun fiyatlarla alışveriş yapmak istiyorsanız ve Ankara veya İstanbul'da yaşıyorsanız, mutlaka 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan Çetinkaya marketlerin aktüel ürünler kataloğundan faydalanmalısınız!