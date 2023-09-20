O Markette 1 LT den Tut 5 LT Ayçiçek Yağına Kadar Dip Fiyat İndirim!

Ayçiçek yağı fiyatlarının gözle görülür bir şekilde düştüğüne dair etiketi görenler şaşkına döndü! Tarım Kredi Market, pandemi sonrası artan yağ fiyatlarına karşı büyük bir hamle yaparak, tüketicilere nefes aldıracak özel indirimler sunuyor. İşte Tarım Kredi Marketlerin'de geçerli olan bu muhteşem indirimler ve uygun fiyatlar:

1. Toprak Mahsulleri Ofisi Marka 500 ml Ayçiçek Yağı: Sadece 29 TL!

Günlük kullanım için mükemmel bir tercih olan bu ürün, sofralarınıza sağlık ve lezzet katıyor.

2. Toprak Mahsulleri Ofisi Marka 5 Litre Ayçiçek Yağı: Sadece 130 TL!

Büyük aileler için ekonomik bir tercih olan bu ürün, mükemmel lezzetiyle öne çıkıyor.

3. Orkide Marka 5 Litre Ayçiçek Yağı: Yalnızca 197.90 TL!

Lezzetli yemeklerin sırrı olan bu ayçiçek yağı, mutfağınızın vazgeçilmezi olacak.

4. Toprak Mahsulleri Ofisi Marka 5 Litre Ayçiçek Yağı (4'lü Paket): Sadece 540 TL!

Stok yapmak isteyenler için avantajlı bir seçenek olan bu paket, uzun süre taze ve sağlıklı yemekler yapmanızı sağlayacak.

5. Tarım Kredi Marka 5 Litre Ayçiçek Yağı: Yalnızca 223.68 TL!

Kaliteli yağın adresi olan Tarım Kredi Marka, sofralarınıza sağlık ve lezzet katıyor.

6. Biryağ Marka 4'lü Ayçiçek Yağı: Sadece 1.180 TL!

Büyük ailelerin tercihi olan bu ürün, mükemmel lezzeti ve uygun fiyatıyla öne çıkıyor.

7. Toprak Mahsulleri Ofisi Marka 5 Litre 2'li Ayçiçek Yağı: Sadece 270 TL!

İki ayrı yağla çeşitlilik arayanlar için ideal bir seçenek.

8. Biryağ Marka 5 Litre 2'li Ayçiçek Yağı: Yalnızca 409 TL!

İki farklı yağın keyfini çıkarmanız için harika bir fırsat.

9. Tarım Kredi Marka 18 Litre Ayçiçek Yağı: Sadece 837.52 TL!

Büyük stoklar için uygun olan bu ürün, mükemmel lezzetiyle öne çıkıyor.

10. Kırlangıç Marka 18 Litre Ayçiçek Yağı: Yalnızca 709.30 TL!

Ekonomik ve lezzetli yağ arayanlar için ideal bir tercih.

11. Abalı Marka 18 Litre Ayçiçek Yağı: Sadece 628.19 TL!

Tercihinizi ekonomikten yana kullanarak, sağlık ve lezzet dolu yemekler yapabilirsiniz.

12. Yudum Marka 5 Litre 2'li Ayçiçek Yağı: Sadece 543.67 TL!

Lezzetinizi ikiye katlamak için harika bir fırsat.

Tarım Kredi Marketlerinde geçerli olan bu özel ayçiçek yağı indirimleri, sofralarınıza lezzet ve ekonomiklik getiriyor. Yağ fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde, bu indirimleri değerlendirmek akıllıca bir tercih olabilir. Unutmayın, sağlıklı ve lezzetli yemekler için kaliteli yağlar her zaman önemlidir. Tarım Kredi Market'ten alışveriş yaparak, hem bütçenizi koruyabilir hem de sofralarınıza kalite katabilirsiniz.