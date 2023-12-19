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O Marketlerde Yeni Yıla Özel Yüzde 60'a Varan İndirimler! 5 LT Ayçiçek Yağı Sadece 39,99 TL

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O Marketlerde Yeni Yıla Özel Yüzde 60'a Varan İndirimler! 5 LT Ayçiçek Yağı Sadece 39,99 TL
TMO ve PTT AVM işbirliğiyle sunulan indirimli ayçiçek yağları ile mutfak bütçenizi rahatlatın! Sağlıklı ve ekonomik alışverişin adresi olan PTT AVM'de %30'luk avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Lezzetli yemekler için en kaliteli ayçiçek yağları şimdi uygun fiyatlarla elinizin altında. Hemen uğrayın, tasarruf edin!

Son zamanlarda, ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış, tüketicileri daha ekonomik seçenekler aramaya yöneltiyor. PTT AVM, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) işbirliğiyle, mutfak bütçenizi destekleyecek ve lezzetli yemeklerinizi sağlıklı bir şekilde hazırlamanızı mümkün kılacak cazip ayçiçek yağı fiyatları sunuyor.

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Ekonomik Alışverişin Adresi: PTT AVM

Ayçiçek yağı ihtiyacınızı ekonomik fiyatlarla karşılayarak, mutfak giderlerinizi önemli ölçüde düşürebilirsiniz. PTT AVM, TMO işbirliğiyle ayçiçek yağı kategorisinde %30’luk bir indirim sunarak, tüketicilere ekonomik alternatifler sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak için PTT AVM’ye uğramanız yeterli!

TMO’nun Kaliteli ve İndirimli Ayçiçek Yağları

TMO, müşterilerine uygun fiyatlı ve kaliteli ayçiçek yağı seçenekleri sunarak mutfak giderlerinde tasarruf sağlıyor. İşte TMO’nun indirimli ayçiçek yağı fiyatları:

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  • Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yemeklik Ayçiçek Yağı 5 lt: 150.00 ₺

Bu özel indirimlerle, sağlıklı ve ekonomik alışverişin tadını çıkarabilirsiniz. TMO’nun sunmuş olduğu avantajlı fiyatlar, sağlıklı yemekler hazırlamanızı kolaylaştırırken, mutfak bütçenize de dost olacak.

PTT AVM ve TMO İşbirliği İle Sağlıklı ve Ekonomik Alışveriş

TMO ve PTT AVM’nin sağladığı bu fırsatlar, sağlıklı ve bütçe dostu alışveriş yapmanızı mümkün kılıyor. İndirimli fiyatlar, kaliteli ürünler ve kolay erişim, mutfak ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir seçenek sunuyor. En yakın PTT AVM şubesine uğrayarak bu avantajlı fiyatları değerlendirebilirsiniz. Sağlıklı ve ekonomik mutfak alışverişi için şimdi harekete geçin!

Kaynak:Haber Kaynağı

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