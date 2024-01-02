O İllerde Yeni Yılla Beraber Simit ve Ekmek Fiyatları Arttı! Simit 10 TL, Ekmek ise 12 TL Oldu

Aralık ayının son haftasında asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam, pek çok ürün ve hizmette artan fiyatlarla sonuçlandı. Zamlı asgari ücret, 17 bin 2 TL olarak belirlenerek açıklandı. Bu zammın ardından, yarın açıklanacak olan memur ve emekli maaşı zam oranı da merakla bekleniyor. Ancak, çalışanlar, memurlar ve emekliler, zamlı asgari ücret maaşını almadan önce birçok alanda meydana gelen fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldı.

Ankara ve Uşak'ta Zam Haberleri

Asgari ücretin açıklanmasının etkisiyle Ankara'da ekmeğe zam geldiği bildirilirken, Uşak'tan da simit fiyatlarına zam haberleri geldi. Bu gelişmeler, ekonomik dengelerin ve tüketici alışkanlıklarının nasıl etkilendiğini gösteriyor.

Uşak'ta Simit Fiyatlarındaki Artış

Uşak'ta simit fiyatlarına yapılan zam, vatandaşları olumsuz etkiledi. Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından alınan kararla, 100 gram susamlı simitin fiyatı 7,5 TL'den 10 TL'ye yükseltildi. Bu artış, simit fiyatlarına yüzde 33'lük bir zam olarak yansıdı.

Yeni Fiyatlar ve Tepkiler

Zam öncesi 100 gram susamlı simit 7,5 TL iken, yeni fiyatıyla 10 TL oldu. Uşak'ta zamlı simit satış fiyatının 10 TL olarak belirlenmesi, vatandaşların günlük alışveriş alışkanlıklarını etkilemeye başladı. Zamların halk arasındaki tepkisi büyük olurken, özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan simit, artan fiyatı nedeniyle pek çok insanın günlük rutininden uzaklaşmaya başladı.