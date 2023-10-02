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O Fıstıklara El Konuldu

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O Fıstıklara El Konuldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin çekildiği depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa el konulduğunu, depo sahibine de idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin çekildiği depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa el konulduğunu, depo sahibine de idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ve görüntülerdeki şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, depo sahibi diğer zanlının yakalanması için de kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışmaların devam ettiğine dikkat çekildi.

Siirt'in Merkez Akyamaç Köyü'nde olduğu belirlenen depoda, Cumhuriyet Savcılığının izniyle arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa yasal süreç ve teknik çalışmalar sonuçlanıncaya kadar el konulmuştur. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından, görüntülerin kaydedildiği fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulanmıştır."

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, halk sağlığını riske atanlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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