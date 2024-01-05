O Bankadan Yüzde Sıfır Faiz Oranına Sahip 250.000 TL Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar

Borç kapatma kredisi, bankaların borçlu müşterilerine yönelik finansal destek programıdır. Özellikle kredi kartı borçları ve kredi taksitleri gibi nedenlerle borcu birikmiş vatandaşlar için sunulan bu program, borçları tek bir çatı altında toplama ve daha düzenli ödeme imkanı sağlar.

ING Bank ve Akbank'ın Borç Kapatma Kredisi Teklifleri

ING Bank Borç Kapatma Kredisi

ING Bank, borçlarını birleştirmek isteyenlere %3,19'dan başlayan faiz oranları ile 250 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Bu sayede borçlu kişiler, farklı bankalara olan borçlarını ING Bank aracılığıyla daha avantajlı oranlarda kapatabilirler.

Akbank 20.000 TL Faizsiz Kredi

Akbank, belirli şartları sağlayan müşterilerine 20 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı tanıyor. 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden başvuruda bulunan müşteriler, belirtilen şartları karşıladıkları takdirde bu krediden faydalanabilirler. Kredi 6 ay vadeli olarak verilecek ve taksitli avans limitleri doğrultusunda kullanılabilecek.

Başvuru ve Şartlar

Bu faizsiz kredi kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşların, ilgili bankaların mobil uygulamaları üzerinden veya doğrudan şubelerden başvuru yapmaları gerekmektedir. Her bankanın kendine özgü başvuru koşulları, faiz oranları ve limitleri bulunmaktadır. Kredi kullanmadan önce, tüm şartları ve ödeme planlarını dikkatlice incelemek önemlidir.

Borç kapatma kredisi, finansal yükünüzü hafifletme ve borçlarınızı daha düzenli bir şekilde yönetme fırsatı sunar. Bu kredi paketleriyle ilgili en güncel bilgileri ve detayları ilgili bankaların resmi internet sitelerinden veya doğrudan şubelerden alabilirsiniz.