O bankadan müşterilerine 4.5 milyon TL’lik hediye!

Bankalar tarafından yapılan kampanyalar dikkatle takip edilirken o banka tüm müşterileri şaşırtan bir kampanyaya imza attı. Hem yeni müşterileri hem de mevcut müşterileri kapsayan kampanya kapsamında 4,5 milyon TL'lik hediye dudak uçuklattı.

AKBANK'TAN DEV HEDİYE

Akbank tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 4,5 milyon TL değerinde Audi A6 (2023 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic) hediye edileceği duyuruldu. 16 Ekim 2023 tarihi ile 16 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil’de Senin için menüsünde yer alan Kampanyalar ve Fırsatlar alanından “Araba Çekiliş Kampanyası”na katılım şartı isteniyor. Akbank mobil ile kampanyaya katılım sağlayan müşteriler çekiliş hakkı kazandıktan sonra koşulları yerine getirerek şansını ikiye katlayabilecek.

AKBANK MOBİL MÜŞTERİSİ OLMAK İÇİN NE YAPILIR?

Akbank mobil müşterisi olmak isteyen kişilerin çekilişe katılmak için 5 hakkı bulunmaktadır. Kampanya ana katılım şartı Akbank Mobil üzerinden müşteri olma hakkı olarak belirtildi. Bu kapsamda her kullanıcı bir çekiliş hakkı kazanacaktır. Fazla çekiliş hakkı kazanmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar şu şekildedir:

Akbank Mobil’den otomatik fatura talimatı vererek 1 çekiliş hakkı

Akbank Mobil’den manuel fatura ödeyerek 1 çekiliş hakkı

QR kod kullanarak ATM’lerden para çekme işlemine 1 çekiliş hakkı