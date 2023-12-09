O Bankadan Emeklilere Yılbaşına Özel Faizsiz Kredi Müjdesi!

Garanti BBVA, emekli maaş promosyonları kapsamında, 10.000 TL'nin altındaki SSK ve Bağ-Kur emeklilerine özel olarak 18.500 TL'lik bir promosyon sunmaktadır. Bu özel fırsatlar Salı ve Çarşamba günleri yapılan ödemelerle geçerli olacak.

Avantajlı Koşullar ve Basit Başvuru İmkanı

Maaşı 10.000 TL'nin altında olan tüm emekliler, sadece 3 yıl beklemek şartıyla başka bir koşul aranmaksızın bu promosyondan yararlanabilirler. Ayrıca, emeklilere özel düşük faizli emekli kredisi imkanı da sunulmaktadır. Bu kredi fırsatları, esnek vade seçenekleriyle emeklilerin finansal ihtiyaçlarına uygun olarak desteklenmektedir.

Promosyon Miktarları ve Kredi Kartı Avantajı

Kasım ayında başlatılacak emekli promosyon kampanyası, maaş aralığına göre belirlenen miktarlarla dikkat çekiyor. Bu çerçevede, 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasındakilere 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasındakilere 6.750 TL, 10.000 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 7.500 TL promosyon verilecek.

Ayrıca, Garanti BBVA, kredi kartı kullanan emeklilere özel bir kampanya sunarak aylık 500 TL ödeme taahhüt eden emeklilere 1000 TL hediye bonus avantajı tanımaktadır.

Kolay Başvuru ve Yüksek Avantajlar

Garanti BBVA, bu kampanya ile emeklilere geniş kapsamlı mali destek sunarken, düşük faizli emekli kredileri ile milyonlarca emeklinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Başvurular, şubelerin yanı sıra mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. Emekliler, Salı ve Çarşamba günleri gerçekleştirilecek ödemelerle birlikte bu avantajlardan yararlanma fırsatına sahip olacaklardır. Garanti BBVA'nın bu kampanyası, emeklilere sağladığı yüksek promosyon avantajları ve çekici faiz oranları ile finansal konforu hedeflemektedir.