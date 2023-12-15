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O Bankadan Emeklilere Yeni Yıl Harçlığı! 31 Aralığa Kadar Başvuru Yapan Emeklilere 10.000 TL

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O Bankadan Emeklilere Yeni Yıl Harçlığı! 31 Aralığa Kadar Başvuru Yapan Emeklilere 10.000 TL
Ziraat Bankası, emekli maaş promosyonu ile öne çıkıyor! 3.500 TL ile 10.000 TL arasında değişen ödemeler ve masrafsız para transferi avantajlarıyla emeklilere ek kazanç ve kolaylık sağlıyor. Ziraat Bankası'nın sunduğu fırsatlarla maaşınızı taşıyın, avantajların keyfini çıkarın!

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde çığır açan bir adım attı ve 4 bin 500 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Bu ödemeler, emekli maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor ve Ziraat Bankası'nın yapacağı ödemeler resmi web sitesi üzerinden açıklandı.

Promosyon Ödemesi Miktarları

Ziraat Bankası'nın resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre, emekli maaş promosyon ödemeleri maaş miktarına bağlı olarak belirlenecek. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olduğu belirtilirken, ödemeler şu şekilde sıralandı.

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  • 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

3 Yıl Taahhüt Şartı

Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emeklilerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli detay da 3 yıl taahhüttür. Ziraat Bankası, emeklilere hitap eden açıklamasında, "Promosyon ödemesi almak isteyen emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan almaya taahhüt etmeleri gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Başvuru ve Bilgilendirme

Ziraat Bankası, promosyon ödemelerine başvurular için şu açıklamayı yaptı: "Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır. Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile almak isteyen müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir."

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Ziraat Bankası Emekli Müşterilere Sunulan Avantajlar

Ziraat Bankası, maaşını Ziraat Bankası'na taşımak isteyen emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor. Bu avantajlar şu şekildedir:

  • Katılım mobil ve internet şubesi üzerinden para transferlerinde masraf alınmamaktadır.
  • Bütün kamu bankalarının ATM'lerinden masrafsız para çekilebilir.

Ziraat Bankası promosyonundan yararlanmak isteyen emeklilerin en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurmaları gerekmektedir. Bu avantajlarla birlikte, Ziraat Bankası emeklilere daha fazla kolaylık ve kazanç sunmaya devam ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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