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O Bankadan Emekli Maaşını Alan Tüm Emekli Vatandaşlara 15.000 TL Promosyon Fırsatı!

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O Bankadan Emekli Maaşını Alan Tüm Emekli Vatandaşlara 15.000 TL Promosyon Fırsatı!
Emekli maaşı promosyonlarıyla ilgili en cazip teklifleri keşfedin! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sunduğu yüksek ödemelerle maaşınızı taşıyın ve cömert promosyonlardan faydalanın. Güvenilir bankacılık ve bol avantajlar için hemen geçiş yapın!

Emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında, tek seferlik promosyon ödemeleri sunuluyor. Geçtiğimiz yıl Akbank'ın öne çıkan promosyon teklifiyle birlikte, kamu bankaları da bu avantajlı tekliflere dahil oldu. Peki, kamu bankalarının emekli maaşı promosyonları ne kadar?

Ziraat Bankası: Emekli Aylığına Özel Promosyonlar

Ziraat Bankası, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için cazip promosyon ödemeleri sunuyor. Bankanın güncel web sitesinden alınan bilgilere göre, promosyon detayları şu şekilde:

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  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

Halkbank: Güvenilir Maaş, Cömert Promosyonlar

Halkbank da emekliler için promosyon ödemeleri sunmaktadır. Promosyondan faydalanmak için emeklilerin maaşlarını Halkbank'a taşıması ve 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alacaklarına dair söz vermeleri gerekmektedir. İşte Halkbank'ın sunduğu ödeme miktarları:

  • 7.500 - 9.999 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Vakıfbank: Hesaplı Emekli Promosyonları

Kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank, emekli maaşı promosyonları için merak edilen detayları açıkladı. Bankanın duyurusuna göre, aya isabet eden emekli maaş tutarına göre ödeme miktarları şu şekilde belirlenmiştir:

  • 7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasındakilere 3 yıl için toplam 4.500 TL,
  • 10.000 TL ve üzerindeki maaş alanlara ise 3 yıl için toplam 5.000 TL ödeme yapılacaktır.

3 yıllık süre için peşin ve nakit olarak yapılan bu promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyenlerin, maaşlarını belirtilen bankalardan birine taşıması yeterlidir. 3 yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü verildiği takdirde, promosyon ödemeleri hesaplara aktarılmaktadır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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