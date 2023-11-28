O Bankadan 1 Milyon TL Nakit Krediye Sadece 0,29 Faiz Oranı Koydu! İşte Detaylar...

Milyonlarca vatandaş, taşıt, konut veya ihtiyaç kredisi almayı düşündüğünde, en önemli kriterlerden biri güncel kredi faiz oranlarıdır. Özellikle ihtiyaç kredileri düşük miktarlarda talep edilirken, taşıt ve konut kredilerinde talep artmaktadır. İşte 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL için ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında düşük faiz seçenekleri...

Vakıfbank Kredi Faiz Oranları

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi: %3,95

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %3,59

Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %4.06

Halkbank Kredi Faiz Oranları

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Bankaların kredi faiz oranları zamanla değişebilir. Halkbank'ın hızlı kredi faiz oranı %4,09 iken, maaşını Halkbank'tan alanlara özel kredi faiz oranı %3,89'dur.

Özel sektör ve kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi ise %3,95.

Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Sıfır araçlarda faiz oranı %3,95 olarak belirlenirken, ikinci el araçlarda ise oran %4.

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranları

Halkbank gayrimenkul konut kredisi faiz oranı %3,9. Hesaplı Evim Konut Kredisi ise %3,89.

Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları

Tüketici Kredisi Faiz Oranları

Ziraat Bankası tüketici kredisi faiz oranları, miktarına bağlı olarak değişmektedir. 50 bin TL'ye kadar olan dijital kredilerde oran %4,14.

Taşıt Kredisi Faiz Oranı

Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı %3,84.

Konut Kredisi Faiz Oranı

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 500 bin TL'ye kadar %3,55,

500 bin – 2 milyon TL arası %3,75.





OVP Kapsamında İlk Ev Alacaklara Destek!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde ilk ev alacaklara sağlanacak kredi desteği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok" ifadelerini kullandı.