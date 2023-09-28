O Banka Şubeye Gitmeden Tek Tıkla 15.000 TL Faizsiz Nakit Kredi Veriyor! Başvuru Şartları Neler?

Garanti Bankası, son kart kampanyasıyla müşterilerine sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Bu kampanya, Garanti BBVA Mobil uygulamasını kullanarak şubeye gitmeden müşteri olma ve bireysel kredi kartı başvurusu yapma fırsatı sunuyor. İşte detaylar:

Hızlı Başvuru İmkanı

Garanti Bankası'nın son kampanyası, şubeye gitmeden kolayca başvuru yapma ve faizsiz nakit avans fırsatından yararlanma olanağı sunuyor. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden yapılan başvurular sayesinde finansal ihtiyaçlarınızı hızlı ve pratik bir şekilde çözebilirsiniz.

Faizsiz ve Masrafsız Taksitli Nakit Avans

Başvurunuz onaylandığında, 15.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans'tan 6 ay taksitle yararlanma şansına sahip oluyorsunuz. Bu, beklenmedik harcamalar için mükemmel bir çözümdür. Ayrıca, 1.000 TL harcamaya karşılık 1.000 TL bonus fırsatı da kampanyanın bir parçası olarak sunuluyor.

Kampanya Detayları

Garanti Bankası tarafından sunulan bu kampanyanın detayları şu şekildedir:

Kampanya 14 Eylül - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanya, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden müşteri olma sürecinin tamamlanmasını gerektirir.

Kampanyadan Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden müşteri olduktan sonra 14 gün içinde bireysel kredi kartı başvurusu yapılmalıdır.

Kampanya sadece Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden tamamlanan kredi kartı başvuruları için geçerlidir.

Kampanya, kredi kartı başvurusunun onaylandığı tarihten itibaren 1 gün sonra başlayacaktır.

Taksitli Nakit Avans kampanyasından yararlanabilmek için kredi kartının şifresinin belirlenmiş ve kullanıma açık olması gerekmektedir.

Kampanya kapsamında açılan kredi kartları ile 14 Eylül - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan işlemler 31 Ekim 2023 tarihine kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanabilir.

Kampanya kapsamında en fazla 15.000 TL Taksitli Nakit Avans 6 taksit ile kullanılabilir.





Garanti Bankası, müşterilerine nakit ihtiyaçlarını karşılamak için faizsiz bir seçenek sunuyor. Kampanya detaylarını göz önünde bulundurarak, nakit avans ihtiyaçlarınızı uygun bir şekilde karşılayabilirsiniz. Bu kampanya, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor ve finansal çözüm sunma konusunda önemli bir adım atıyor. Siz de avantajlı fırsatlardan yararlanmak için Garanti BBVA Mobil uygulamasını kullanarak başvurunuzu yapabilirsiniz.