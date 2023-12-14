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O 5 Bankadan Faizsiz 24 Ay Vade ile Taşıt Kredisi Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar

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O 5 Bankadan Faizsiz 24 Ay Vade ile Taşıt Kredisi Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar
Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Vakıfbank'tan alınabilecek 400.000 TL 24 ay vadeli taşıt kredisi fırsatlarına göz atın! Düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile araç sahibi olma hayallerinizi gerçekleştirmek artık daha kolay. Hemen başvurun, avantajlı teklifleri kaçırmayın!

Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi ve en avantajlı teklifler arasında Ziraat Bankası öne çıkıyor. Araba almak isteyenler için 24 ay vadeli 400.000 TL taşıt kredisi faiz oranları şu şekildedir:

Taksit Tutarı: 29.665,88 TL

Faiz Oranı:% 4,05

Yıllık Maliyet Oranı: % 86,3746

Ziraat Bankası, uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşulları ile taşıt sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

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Akbank İle Düşük Faiz Oranları ve Kolay Ödeme Seçenekleri

Akbank, taşıt kredisi faiz oranlarındaki rekabetçi tutumuyla dikkat çekiyor. 24 ay vadeli 400.000 TL taşıt kredisi için sunulan avantajlar:

Taksit Tutarı: 28.418,61 TL

Faiz Oranı: % 3,69

Yıllık Maliyet Oranı: % 76,6474

Akbank, düşük faiz oranları ve uygun ödeme planları ile müşterilerine taşıt finansmanında kolaylık sağlıyor.

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İş Bankası ile Güvenilir ve Hesaplı Taşıt Kredisi

İş Bankası, güvenilir hizmeti ve düşük taşıt kredisi faiz oranları ile müşteri memnuniyetini arttırıyor. 24 ay vadeli 400.000 TL taşıt kredisi detayları:

Taksit Tutarı: 29.002,46 TL

Faiz Oranı: % 3,85

Yıllık Maliyet Oranı: % 73,0793

İş Bankası, uzun vadeli taşıt kredisi arayanlara uygun maliyetli çözümler sunuyor.

Yapı Kredi ile Yüksek Limitli Taşıt Kredisi Avantajı

Yapı Kredi, geniş ödeme kolaylıkları ve yüksek limitli taşıt kredisi seçenekleriyle dikkat çekiyor. 24 ay vadeli 400.000 TL taşıt kredisi için öne çıkan detaylar:

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Taksit Tutarı: 29.517,93 TL

Faiz Oranı: % 3,99

Yıllık Maliyet Oranı: % 83,3378

Yapı Kredi, taşıt alımında finansman desteği arayanları bekliyor.

Vakıfbank ile Güvenilir ve Karlı Taşıt Kredisi

Vakıfbank, güvenilir hizmet anlayışı ve rekabetçi faiz oranlarıyla öne çıkıyor. 24 ay vadeli 400.000 TL taşıt kredisi detayları:

Taksit Tutarı: 29.859,15 TL

Faiz Oranı: % 4,06

Yıllık Maliyet Oranı: % 86,6517

Vakıfbank, müşterilerine uygun fiyatlarla taşıt kredisi imkanı sunarak araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

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