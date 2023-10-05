Netflix Büyük Zam Geliyor Ekim 2023: Netflix üyelik ücreti, paketleri ne kadar?

Dizi ve film tutkunlarının vazgeçilmez platformu Netflix, geçtiğimiz eylül ayının başlarında abonelik fiyatlarına zam yapmıştı. Bu zamla birlikte en düşük paketin Türkiye fiyatı 100 TL’ye, en yüksek paketin fiyatı ise 200 TL’ye dayanmıştı. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 5 aydır film ve dizi stüdyolarında süren grevler, anlaşmaya varıldıktan sonra sona erdi.

NETFLİX EKİM AYI İÇERİKELERİ NELER?

Öte yandan 7’den 70’e herkese göre içerik barındıran platformun, ekim ayı içerikleri de belli oldu. Platforma, ekim ayında hangi dizi ve filmler eklenecek?

• David Beckham - 4 Ekim

• Lupin 3. sezon - 5 Ekim

• Fair Play - 6 Ekim

• ANIL4R - 10 Ekim

• Usher Evi'nin Çöküşü - 12 Ekim

• Big Mouth 7. sezon - 20 Ekim

• Disco Inferno - 20 Ekim

• Yaratılan - 20 Ekim

• Prenses Gücü 2. sezon - 23 Ekim

• Gezegenimizde Yaşam - 25 Ekim

• Acı Reçete - 27 Ekim