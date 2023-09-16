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Mutfak Tüpü Fiyatlarında Mutfakları Üzecek Zam!

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Mutfak Tüpü Fiyatlarında Mutfakları Üzecek Zam!
Türkiye'de tüp fiyatları son zam ile yükseldi. 2 kiloluk piknik tüpleri 150 TL'yi aşarken, 45 kiloluk sanayi tüpleri 2.000 TL'yi geçti. Enerji tasarrufu önemli hale geldi.

Piknik tüpleri ile sanayi tüpleri arasındaki fark, son zamanlarda giderek belirginleşiyor. Ağustos ayındaki zamların ardından 2 kiloluk piknik tüpleri 100 TL'nin üzerine çıktı ve Eylül ayına daha da yüksek bir zam haberi ile giriş yaptı. Peki, ev tüpleri ne durumda?

15 Eylül itibariyle Gaziantep'te satılan Aygaz, İpragaz ve Milangaz markalarına ait tüp fiyatları yeniden güncellendi ve büyük bir artış yaşandı. 2 kiloluk piknik tüplerine ve 45 kiloluk sanayi tüplerine büyük bir zam geldi ki bu durum uzun süredir görülmemişti. Her evde kullanılan 2 kiloluk piknik tüpü, son zamlarla birlikte 150 TL'ye yaklaştı. 12 kiloluk mutfak tüpü ise 550 TL'yi aştı. 45 kiloluk sanayi tüpü ise ilk kez 2.000 TL'ye ulaştı.

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15 Eylül Cuma günü itibariyle Aygaz, İpragaz ve Milangaz markalarına ait tüp fiyatları şu şekildedir:

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

  • 2 kg piknik tüpü: 104 TL
  • 12 kg ev tüpü: 530 TL
  • 24 kg ticari tüp: 1.067 TL
  • 45 kg sanayi tüpü: 1.989 TL
  • 45 kg propan tüp: 2.142 TL

AYGAZ TÜP FİYATLARI

  • 12 kg gri ev tüpü: 550 TL
  • 2 kg gri küçük tüp: 120 TL
  • 2 kg mini tekne tüpü: 142 TL
  • 12 kg Maxi tombul tüp: 561 TL
  • 12 kg Maxi karavan tüpü: 576 TL
  • 12 kg maksi uzun tüp: 561 TL

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MİLANGAZ TÜP FİYATLARI

  • 2 kg piknik tüpü: 102 TL
  • 12 kg tombul ev tüpü: 532 TL
  • 12 kg uzun vanalı ev tüpü: 532 TL
  • 19 kg forklift tüpü: 844,50 TL
  • 24 kg ticari tüp: 1.068 TL
  • 45 kg propan sanayi tüpü: 2.139 TL

Tüp fiyatlarının bu seviyelere ulaşması, evlerde ve iş yerlerinde enerji maliyetlerinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle enerji tasarrufu ve daha verimli kullanım yolları üzerinde düşünmek önemlidir.

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