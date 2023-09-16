Mutfak Tüpü Fiyatlarında Mutfakları Üzecek Zam!

Piknik tüpleri ile sanayi tüpleri arasındaki fark, son zamanlarda giderek belirginleşiyor. Ağustos ayındaki zamların ardından 2 kiloluk piknik tüpleri 100 TL'nin üzerine çıktı ve Eylül ayına daha da yüksek bir zam haberi ile giriş yaptı. Peki, ev tüpleri ne durumda?

15 Eylül itibariyle Gaziantep'te satılan Aygaz, İpragaz ve Milangaz markalarına ait tüp fiyatları yeniden güncellendi ve büyük bir artış yaşandı. 2 kiloluk piknik tüplerine ve 45 kiloluk sanayi tüplerine büyük bir zam geldi ki bu durum uzun süredir görülmemişti. Her evde kullanılan 2 kiloluk piknik tüpü, son zamlarla birlikte 150 TL'ye yaklaştı. 12 kiloluk mutfak tüpü ise 550 TL'yi aştı. 45 kiloluk sanayi tüpü ise ilk kez 2.000 TL'ye ulaştı.

15 Eylül Cuma günü itibariyle Aygaz, İpragaz ve Milangaz markalarına ait tüp fiyatları şu şekildedir:

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

2 kg piknik tüpü: 104 TL

12 kg ev tüpü: 530 TL

24 kg ticari tüp: 1.067 TL

45 kg sanayi tüpü: 1.989 TL

45 kg propan tüp: 2.142 TL

AYGAZ TÜP FİYATLARI

12 kg gri ev tüpü: 550 TL

2 kg gri küçük tüp: 120 TL

2 kg mini tekne tüpü: 142 TL

12 kg Maxi tombul tüp: 561 TL

12 kg Maxi karavan tüpü: 576 TL

12 kg maksi uzun tüp: 561 TL





MİLANGAZ TÜP FİYATLARI

2 kg piknik tüpü: 102 TL

12 kg tombul ev tüpü: 532 TL

12 kg uzun vanalı ev tüpü: 532 TL

19 kg forklift tüpü: 844,50 TL

24 kg ticari tüp: 1.068 TL

45 kg propan sanayi tüpü: 2.139 TL

Tüp fiyatlarının bu seviyelere ulaşması, evlerde ve iş yerlerinde enerji maliyetlerinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle enerji tasarrufu ve daha verimli kullanım yolları üzerinde düşünmek önemlidir.