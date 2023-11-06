Mutfak Tüpü Fiyatlarına Rekor Zam İçin Tarih Verildi! Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatları 2 Katına Çıkıyor
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Tüp gaz fiyatları artış gösteriyor. Gaziantep'te Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz markalarının 2 kg'dan 45 kg'a kadar tüp çeşitlerinin güncel fiyatları yükseldi. Yüksek enflasyonun etkisiyle tüketiciler, evlerinde ve iş yerlerinde tüp kullanımı konusunda dikkatli olmalı ve bütçelerini yönetmeye özen göstermelidir.
Yüksek enflasyondan etkilenen ürün grupları arasında tüp fiyatları da oldukça arttı gibi görünüyor. İşte Gaziantep'te güncel tüp fiyatları:
AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
- Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 Türk Lirası
- Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 Türk Lirası
- Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 Türk Lirası
İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
- İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası
- İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası
- İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası
- İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası
- İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası
BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
- Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası
- Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası
- Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası
- Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası
- Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası
Tüp fiyatlarının yükselmesi, ev ekonomileri için ek bir mali yük anlamına gelebilir. Bu nedenle tüketici olarak bütçenizi dikkatli bir şekilde yönetmeye çalışmanız önemlidir.
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