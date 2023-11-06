Mutfak Tüpü Fiyatlarına Rekor Zam İçin Tarih Verildi! Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatları 2 Katına Çıkıyor

Yüksek enflasyondan etkilenen ürün grupları arasında tüp fiyatları da oldukça arttı gibi görünüyor. İşte Gaziantep'te güncel tüp fiyatları:

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 Türk Lirası Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 Türk Lirası Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 Türk Lirası

İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası





BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası

Tüp fiyatlarının yükselmesi, ev ekonomileri için ek bir mali yük anlamına gelebilir. Bu nedenle tüketici olarak bütçenizi dikkatli bir şekilde yönetmeye çalışmanız önemlidir.