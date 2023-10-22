Mutfak Tüpü Fiyatları: Aygaz, İpragaz ve Milangaz Da Son Zamanlarda Neler Oluyor?

Türkiye enerji sektöründe son dönemde meydana gelen gelişmeler mutfak tüpü fiyatlarını vurdu. Aygaz, İpragaz ve Milangaz gibi önde gelen tüp tedarikçileri, son zamanlarda tüp fiyatlarına yönelik peş peşe zam haberleri ile gündemde. İşte bu konuda güncel bilgiler ve fiyat değişiklikleri.

Doğalgaz Keşfi ve Tüp Fiyatlarına Etkisi

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz rezervleri keşfetmesi, birçok ev sahibi için heyecan verici bir gelişme oldu. Bu doğalgazın evlerde kullanılabilmesi, mutfak doğalgazının ücretsiz olarak sunulacağı beklentisini uyandırdı. Ancak, doğalgaz hizmeti alamayanlar için tüp kullanmaya devam etmek zorunda kalan vatandaşlar için durum pek iç açıcı değil. Üstelik, tüp fiyatlarında yaşanan sürekli artışlar, ev sahiplerini daha da sıkıntıya sokuyor.

Aygaz Tüp Fiyatları ve Depozito Ücreti

Aygaz, Türkiye'nin önde gelen tüp tedarikçilerinden biri olarak bilinir. Ancak, son dönemde Aygaz'ın tüp fiyatlarında yaşanan artışlar gündemde. Aygaz'ın boş tüp depozito ücreti de zamlandı ve şu anda 320 TL'ye ulaştı. Bu durum, tüp kullanıcılarını oldukça rahatsız ediyor. Artan depozito ücretleri, mutfak tüpü kullanıcıları için ek bir yük oluşturuyor.

İpragaz Fiyatları ve Çeşitleri

İpragaz, tüp çeşitliliği ile dikkat çeken bir başka tedarikçidir. İpragaz'ın 2 kg piknik tüplerinden 45 kg sanayi tüplerine kadar birçok farklı seçeneği bulunuyor. Ancak, tüp fiyatlarında yaşanan artışlar, İpragaz kullanıcılarını da etkiliyor. Özellikle büyük tüp fiyatlarında yaşanan artışlar, mutfak giderlerini artırıyor.

İşte İpragaz'ın güncel tüp fiyatları:

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 539,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.085,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2.036,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 2.189,00 TL





Milangaz ve Diğer Tüp Fiyatları

Milangaz da Türkiye tüp pazarında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Ancak, genel olarak tüp fiyatlarında yaşanan artışlar, mutfak giderlerini artırıyor ve tüketicileri endişelendiriyor. Diğer tüp tedarikçileri de benzer fiyat artışlarına yönelik adımlar atmış gibi görünüyor.