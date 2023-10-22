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Mustafa Destici yeniden BBP Genel Başkanı seçildi

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Mustafa Destici yeniden BBP Genel Başkanı seçildi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin olağan kurultayında kullanılan oyların 771’ini alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Bugün yapılan Büyük Birlik Partisi (BBP) 12. Olağan Büyük Kurultay'ı olaylı bir başlangıç yaptı. Sandalye tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle salonda arbede çıktı, güvenlik görevlilerinin müdahale sırasında salonda "Hareketin lideri Mustafa Destici" sloganları atıldı.

Genel başkan seçiminin yapıldığı kurultaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında "Sizlerin şahsında Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş tüm kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Bu vesileyle Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, dava ve aksiyon adamı, milli ve manevi değerlerin yiğit savunucusu Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

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