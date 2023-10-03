Mülakat kalktı mı ? MEB Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren mülakat konusunda sonunda beklenen açıklama geldi. Mülakat bilmecesi resmen sona eriyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu konudaki belirsizliği gidermek adına açıklamalarda bulundu ve "Size açık çek veriyorum" dedi.

Memur olmak isteyen yüzbinlerce vatandaşı ortak sorunu olan mülakatlara ilişkin geçtiğimiz aylarda bazı değişiklikler yapılacağı açıklanmıştı. Özellikle de torpil iddialarına neden olduğu için sık sık tepki çeken mülakat uygulaması ila alakalı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni bir açıklama yaptı. Meclis’te yapılan yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, mülakat konusuna da değindi. İşte Tekin’in açıklamaları…

“NE GERİKORSA TEDBİRLERİ ALALIM”

Bakan Tekin, "Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahçup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım. Bundan daha doğal bir şey yok ve ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum" dedi.

MÜLAKAT KALKACAK MI?

Tekin, mülakat sisteminde değişiklik yapılacağını ifade ederek, "Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp "Şunları söyledim" diye altına imza atıyor ve kamera kaydı alacağız. Hatta bunun dışında öneriniz varsa objektif olduğuna, adil olduğuna inanıyorsanız getirin onu da uygulayalım. Buna neden itiraz ediyor insanlar anlamıyorum” diye konuştu.