MTA'dan Flaş Güncelleme: 485 Diri Fay Hattı Belirlendi! Hangi İller Risk Altında?

MTA'nın güncellediği diri fay hatları haritası kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kritik güncelleme ile Türkiye genelinde 485 diri fay hattı tanımlandı. Öne çıkan iller arasında Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya bulunmakta.

Uzman Jeofizik Mühendisi Mehmet Sarper Celasun bu haritayı değerlendirirken, "Yeni belirlenen faylar panik yaratmamalı. Çünkü ana deprem potansiyeli olan kırıklar genellikle bilinen ana kırıklarımız" şeklinde bilgilendirmede bulundu.

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Diri Faylar ve Deprem Potansiyeli

Uzman Celasun, yapılan bu çalışmaların sonucunun, yoğun jeofizik araştırmalara dayandığını ve maliyetli olduğunu vurguladı. Ancak herkesin bu verilere erişiminin önemli olduğunu belirterek, "Diri faylar, günümüzde deprem oluşturma potansiyeline sahip kırıklardır. Bu harita, bize hangi bölgelerin deprem riski taşıdığı konusunda önemli bilgiler sunuyor" dedi.

Ana Kırıkların Tehlikesi ve İkincil Kırıklar

Celasun, ana kırıkların genellikle büyük depremler oluşturduğunu, özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı gibi kırıkların risk taşıdığını belirtti. İkincil kırıkların ise daha küçük büyüklükte depremler oluşturabileceğini ekledi. Kırık bölgelerinde yapılaşmanın sakıncalı olduğunu vurgulayarak, "Bu haritanın güncellenmesi, bu bölgelere yapılaşmamak için oldukça önemlidir" dedi.

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Deprem Dayanıklı Yapı Tasarımının Önemi

"Deprem dayanıklılığı için kırık bilgisi şarttır" diyen Celasun, bu bilgilerin yapı tasarımında kritik olduğunu vurguladı. Deprem riski taşıyan bölgelerde yapı tasarımının bu risklere göre yapılması gerektiğini ifade etti.

Marmara Bölgesindeki Deprem Riski

Celasun, Kuzey Anadolu kırığının Marmara bölümünde deprem riski taşıdığını, bu riskin sadece İstanbul için değil, Marmara'ya yakın tüm iller için geçerli olduğunu belirtti. Bu bölgelerde alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

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