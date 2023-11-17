  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. MİT'ten Suriye'de operasyon

MİT'ten Suriye'de operasyon

Yayınlanma:
MİT'ten Suriye'de operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde "ideolojik alan sorumlusu" İdris Serhat kod adlı terörist Ali Subaşı'yı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörden arananlar listesinde kaydı bulunan ve terör örgütünün kurulduğu dönemde örgüte katılan Subaşı'nın, Irak ve Suriye'deki sözde üst düzey yöneticilerle yakın ilişkisi bulunduğu ve bölücü örgütün ideolojisini kadrolara aktarmakla görevli olduğu belirlendi.

Örgütten kaçmaya çalışanları tekrar örgüte kazandırmaya yönelik faaliyetleri bulunan Subaşı'nın yerini tespit eden MİT, Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonla teröristi etkisiz hale getirdi.

Terörist Subaşı'nın, Türkiye, İran ve Irak'ta faaliyetlerde bulunduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında bu bölgenin sözde sorumluları arasında yer aldığı belirlendi.

PKK'nın, örgüt içinde, terörist Subaşı'nın MİT tarafından etkisiz hale getirildiğini gizleyerek kronik rahatsızlığı nedeniyle öldüğü propagandasını yaptığı da tespit edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te TRT Haber ekibinin kamerasını kırdı
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te TRT Haber ekibinin kamerasını kırdı
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Marmara'da ekim ayı yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 52 azaldı
Marmara'da ekim ayı yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 52 azaldı
13 terörist etkisiz hale getirildi
13 terörist etkisiz hale getirildi
Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler tutuklandı
Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler tutuklandı
İsveç'in NATO'ya katılım görüşmeleri ertelendi
İsveç'in NATO'ya katılım görüşmeleri ertelendi
Güler: 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz
Güler: 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz