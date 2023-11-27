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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!

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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu Karker Andok kod adlı Mutlu Kacar'ı, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu "Karker Andok" kod adlı Mutlu Kacar'ı, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1997 yılında terör örgütüne katılan ve 2009 yılında Irak'ın Haftanin bölgesinde terör faaliyetinde bulunan Kacar, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda elinden ve gözünden yaralandı.

2013 yılında Irak'ın Mahmur Rüstem Cudi Kampı, 2015 yılında Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde sözde sorumlu olarak faaliyet gösteren Kacar, 2020 yılında PKK/YPG'nin Tel Rıfat'ta bulunan yerel güçlerinin sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

2022 yılında Suriye'nin Derik, 2023 yılında ise PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu olan ve hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan dosya bulunan Kacar, 24 Temmuz 2021'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine ait konvoya yönelik 2 askerin şehit olduğu terör eylemin talimatını verdi.

Uzun süredir güvenlik güçlerinin takibinde olan ve Suriye'de bul

Kaynak:Haber Kaynağı

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