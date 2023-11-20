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MİT'ten nokta operasyon

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MİT'ten nokta operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

MİT, Irak'ın Süleymaniye şehri ve çevre kentlerde PKK/KCK'nın sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteren Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi.

Terörist Doğan'ın, aldığı talimatlar doğrultusunda bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladığı, toplanan parayı da güvenlik güçlerine yönelik saldırı faaliyetlerinde kullandığı ve örgüte lojistik destek sağladığı tespit edildi.

Örgüte yeni militan kazandırmak için çalışan teröristin, reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde faaliyetler yürüttüğü de belirlendi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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