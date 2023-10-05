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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki mühimmat depoları ve saldırı birimlerini vurdu

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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki mühimmat depoları ve saldırı birimlerini vurdu
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/YPG'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırısının bu ülkede planlandığının ve eyleme katılan teröristlerin bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından terör örgütünün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda PKK/YPG'nin silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaları imha edildi.

Operasyonların hedefe ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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