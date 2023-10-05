MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki mühimmat depoları ve saldırı birimlerini vurdu
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/YPG'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırısının bu ülkede planlandığının ve eyleme katılan teröristlerin bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından terör örgütünün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda PKK/YPG'nin silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaları imha edildi.
Operasyonların hedefe ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği öğrenildi.
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