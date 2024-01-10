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MİT Başkanı Kalın: Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır

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MİT Başkanı Kalın: Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır
MİT Başkanı Kalın, "Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır." dedi.

MİT Başkan İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde “MİT 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri”nde yaptığı konuşmada, "Güçlü ve dirençli bir Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz." dedi.

"Vatanımızı karada, denizde, havada, uzayda ve siber dünyada korumak ve dirençli hale getirmek için stratejik bir bütünlük içerisinde hareket ediyoruz." diyen Kalın, "Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

MİT Başkanı Kalın, "Türkiye'nin istihbarat teorisi üzerinde söz sahibi olması amacıyla Milli İstihbarat Akademisinin kuruluşunu ilan etmekten memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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