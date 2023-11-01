Milyonlarca çalışanı sevindirecek haber- 2024 tatil yılı olacak

Milyonlarca çalışan bu haberde sevinçten havalara uçacak. Önümüzde uzun tatilli 1 yıl bizi bekliyor. 7 günlük izin alan toplam 40 gün tatil yapma fırsatını yakalayacak. İşte tüm detaylar…

40 GÜN TATİL YAPMA FIRSATI

2024 yılında Kısa bir süre kala birçok kişi şimdiden tatil yapmanın yolunu gözler oldu. Özellikle uzun çalışma saati olan kişiler bu süreyi dinlenerek geçirmek isterken 2024 yılında 40 gün tatil yapılabileceği belirtildi. Sadece 7 gün izin kullanarak yıllık tatil sürenizi 40 güne çıkarabilirsiniz. İşte 40 günlük tatil fırsatı…

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arefe, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.

1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

15 Temmuz Pazartesi : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

30 Ağustos Cuma : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

29 Ekim Salı : Pazartesi izin alınırsa 4 gün tatil.