Milli Savunma Bakanı Güler: Milletimizin fedakarlıkla yurt savunmasına tahsis ettiği her kuruşu titizlikle kullanacağız

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Güler, devam eden faaliyetlere ilişin bilgi aldığı ve talimatlar verdiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Son dönemde başta sizlerin ve değerli silah arkadaşlarımın özverili çalışmalarını gerek ziyaretlerimde gerekse de katıldığım tatbikat ve faaliyetlerde memnuniyetle müşahede ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılını 10 Kasım'da çeşitli etkinliklerle icra ettiklerine, Cumhuriyetin 100'üncü yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ve 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladıklarına değinen Güler, şunları kaydetti:

"Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulumuzun 133'üncü, Deniz Harp Okulumuzun 250'nci kuruluş yıl dönümünü, geleneksel kutlama törenlerini 17-18 Kasım'da icra ettik. Bu vesileyle tüm denizci subay ve astsubaylarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı 2024-2026 dönemi bütçe teklifi hakkında yüce Meclisimizin Genel Kurulunun aralık ayında bilgilendirilmesinden önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi 16 Kasım'da gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda milletimizin büyük fedakarlık ve zorlukla yurt savunmasına tahsis ettiği ve edeceği her kuruşu büyük bir titizlikle kullanacağız."