Milli Eğitim Bakanlığından Tüm Okullara Resmi Duyuru! Artık Zorunlu Olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, e-Okul sistemine dair önemli bir resmi yazı ile tüm okulları bilgilendirdi. Bu yazıda, e-Okul sisteminde daha önce oluşturulmuş ancak güncel öğrenci kaydı bulunmayan şubelerin sistemden nasıl silineceği detaylı bir şekilde ele alındı. İşte, e-Okul yönetim bilgi sistemi üzerinden şube silme işlemleri ve detayları:

MEB'in Duyurusu ve Tarih

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 03.11.2023 tarihli ve 88886996 sayılı yazısında şu açıklamalara yer verdi:

Pasif Durumda Olan Şubeler ve Öğrenci Verileri

E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yapılan incelemede, ilgili okul müdürlükleri tarafından silinmesi talep edilen bazı şubelerde pasif durumda bulunan öğrenciler tespit edildi. Bu durumdaki sınıf/şubelerde kayıtlı öğrencilere ait verilerin, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereği kaybolmaması veya gerektiğinde ulaşılabilmesi için silme işlemi gerçekleştirilmemektedir.

Silme ve Kapalı Duruma Alma İşlemleri

E-Okul sisteminde içerisinde hiç öğrencisi bulunmayan sınıf/şubeler, ilgili okul idareleri tarafından "e-Okul Kurum İşlemleri / Şube İşlemleri" ekranından silinebilmektedir. Ancak içerisinde pasif durumda öğrenci bulunan sınıf/şubelerin ilgili okul idareleri tarafından "e-Okul Kurum İşlemleri / Şube İşlemleri" ekranından kapalı duruma getirilmeleri gerekmektedir.

E-Okul Yönetiminde Güncel Düzenlemeler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu resmi duyurusu ile e-Okul yönetim bilgi sisteminde yapılan düzenlemeler, okulların etkin ve güncel bir şekilde öğrenci verilerini yönetmelerine olanak tanımaktadır. Bu kapsamda, ilgili okul idarelerinin belirtilen adımları takip ederek şube işlemlerini gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir.