Milli Eğitim Bakanlığından Son Dakika Duyurusu: Teneffüsler Uzatıldı!

Türkiye'de eğitim sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan güncellemelerle bir kez daha değişiyor. Bu son değişikliklere göre, okula devamsızlık konusunda yeni düzenlemeler getirildi. Öğrencilerin okula gelmemesi veya özürsüz olarak bir veya daha fazla derse katılmamaları durumunda, bu durum velilere bildirilecektir. Devamsızlık bildirimleri özellikle 5. gün, 10. gün ve 15. gün olmak üzere düzenli aralıklarla yapılacaktır. Okul öncesi eğitim ve ilkokullarda öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde yapılan etkinlikler ve gözlem formlarıyla değerlendirilecektir. Bu yeni yaklaşım, ilkokul 4. sınıflarda puanla değerlendirmenin kaldırılması gibi önemli değişiklikleri de beraberinde getirmektedir.



Sınıf Geçme Şartları Yeniden Belirlendi

Eski sınıf geçme puanları artık tarih oluyor. Türkçe dersi için sınıf geçme puanı 70'e, diğer dersler için ise 50'ye yükseltildi. Puanları bu sınırların altında olan öğrencilerin sınıf geçip geçmeyeceği, şube öğretmenler kurulunda kararlaştırılacaktır. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında da ödül alınmasına ilişkin ölçütler gözden geçirildi. Artık Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalama gereklidir. Bu değişiklikler, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle uyumlu hale getirilmiştir.

Teneffüs Süreleri Artırıldı

Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarına daha fazla zaman ayırabilmeleri için okullarda teneffüs süreleri yeniden düzenlendi. Bir ders saati artık 40 dakika olarak kabul edilmektedir. Tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika, diğer teneffüsler için ise en az 15 dakika süre ayrılacaktır. İkili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılacaktır.

Nöbet Tutma Hakkı Genişletildi

Doğum yapan öğretmenlerin nöbet tutma hakkı, anne ve çocuklarının daha fazla bir arada kalabilmesi amacıyla 2 yıla çıkarıldı. Ayrıca, öğrencilerin kişisel verilerinin korunması amacıyla fotoğraf, görüntü ve seslerinin izinsiz olarak sosyal medyada paylaşılması yasaklanmış ve veli veya rehberlik öğretmeni gözetiminde yazılı izin alınması gerekmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların temel ihtiyaçlarını desteklemek ve öz bakım süreçlerini iyileştirmek amacıyla katkı payı uygulaması getirilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin okulda aktif görev almalarını teşvik etmek için 'günlük sınıf sorumlusu' uygulaması başlatılmıştır.

Yatakhane Nöbeti Kaldırıldı

Yatılı bölge ortaokullarında nöbet tutan öğrencilerin güvenliği ve eğitim saatleri göz önünde bulundurularak yatakhane nöbeti kaldırılmıştır. Ayrıca, okullarda ilk yardım dolabında sadece ilk yardım malzemeleri bulundurulması gerektiği ve dolabın ihtiyaç durumunda görevli personel tarafından kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

Deprem Riski Olan İller İçin Özel Düzenlemeler

Deprem riski taşıyan illerde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında katkı payı alınmayacaktır. Bu düzenleme, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ildeki okulları kapsamaktadır.

Öğrencilerin Sağlığı ve Eğitimi İçin Önemli Adımlar

Öğrencilerin sağlığı ve eğitimi göz önünde bulundurularak, eğitim kurumlarında mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelere önemli sorumluluklar verilmiştir. Çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için bu ailelerin çocuklarının kayıtlı olduğu okullara bilgi vermesi ve kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, zorunlu ilköğretim çağını tamamlamamış ilkokul öğrencileri için halk eğitimi merkezlerine yönlendirme yapılacak ve bu öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri sağlanacaktır.

Türkiye'nin eğitim sistemi sürekli olarak güncellenirken, bu yeni düzenlemelerin öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için önemli bir adım olduğu görülmektedir. Eğitimdeki bu değişiklikler, öğrencilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verme amacı taşımaktadır ve eğitim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesini hedeflemektedir.