Milli Eğitim Bakanlığından Öğretmenlere Ek Ders Ücretiyle İlgili Son Karar!

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 201 bin öğretmeni yakından ilgilendiren Yargıtay Genel Hukuk Kurulu kararı, öğretmenlerin mali durumlarını etkileyebilecek önemli bir dönemeçtir. İcra ve İflas Kanunu'nda (İİK) yapılan değişiklik sonrasında alınan bu karara göre, öğretmenlerin ek ders ücretleri üzerindeki haciz uygulamalarında sınırlama getirildi.

Ek Ders Ücretlerinde Haciz: Yeni Düzenleme

Yargıtay'ın emsal kararı, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin tamamının haczedilemeyeceğini belirtiyor. Artık sadece ek ders ücretlerinin dörtte biri oranında haczedilebilecek. Bu, öğretmenlerin maaşlarından ayrı bir gelir kaynağı olan ek ders ücretlerine yönelik yapılan haciz işlemlerine önemli bir sınırlama getiriyor.

İİK Değişikliği ve Öğretmenlerin Hakları

Yargıtay Genel Hukuk Kurulu'nun kararı, İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan bir değişiklikten kaynaklanmaktadır. Karar, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin, ana maaşlarından ayrı bir gelir olduğunu vurgulayarak, bu ücretlerin sadece dörtte birinin haczedilebileceğine hükmetmektedir.

Öğretmenler İçin Finansal Rahatlama

Bu karar, öğretmenlerin mali durumlarını koruma altına almayı amaçlamaktadır. Ek ders ücretlerinin büyük bir kısmının korunması, öğretmenlerin finansal rahatlamasına katkı sağlayacaktır. Artık öğretmenler, ek ders ücretleri üzerinden yapılan haciz işlemleri nedeniyle daha az maddi kayıp yaşayacaklar.