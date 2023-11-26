  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Milli Eğitim Bakanlığından Öğretmenlere Ek Ders Ücretiyle İlgili Son Karar!

Milli Eğitim Bakanlığından Öğretmenlere Ek Ders Ücretiyle İlgili Son Karar!

Yayınlanma:
Milli Eğitim Bakanlığından Öğretmenlere Ek Ders Ücretiyle İlgili Son Karar!
Yargıtay'ın bu emsal kararı, öğretmenlerin mali haklarını koruma adına önemli bir adımdır. İİK değişikliği sonucunda ortaya çıkan bu düzenleme, öğretmenlere ekonomik güvence sağlamaktadır. Artık öğretmenler, ek ders ücretlerini daha güvenli bir şekilde elde edebilecek ve finansal olarak daha sağlam bir temele sahip olacaklardır.

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 201 bin öğretmeni yakından ilgilendiren Yargıtay Genel Hukuk Kurulu kararı, öğretmenlerin mali durumlarını etkileyebilecek önemli bir dönemeçtir. İcra ve İflas Kanunu'nda (İİK) yapılan değişiklik sonrasında alınan bu karara göre, öğretmenlerin ek ders ücretleri üzerindeki haciz uygulamalarında sınırlama getirildi.

2023/09/13/para-3.jpg

Ek Ders Ücretlerinde Haciz: Yeni Düzenleme

Yargıtay'ın emsal kararı, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin tamamının haczedilemeyeceğini belirtiyor. Artık sadece ek ders ücretlerinin dörtte biri oranında haczedilebilecek. Bu, öğretmenlerin maaşlarından ayrı bir gelir kaynağı olan ek ders ücretlerine yönelik yapılan haciz işlemlerine önemli bir sınırlama getiriyor.

İİK Değişikliği ve Öğretmenlerin Hakları

Yargıtay Genel Hukuk Kurulu'nun kararı, İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan bir değişiklikten kaynaklanmaktadır. Karar, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin, ana maaşlarından ayrı bir gelir olduğunu vurgulayarak, bu ücretlerin sadece dörtte birinin haczedilebileceğine hükmetmektedir.

2023/09/15/para13-001.jpg

Öğretmenler İçin Finansal Rahatlama

Bu karar, öğretmenlerin mali durumlarını koruma altına almayı amaçlamaktadır. Ek ders ücretlerinin büyük bir kısmının korunması, öğretmenlerin finansal rahatlamasına katkı sağlayacaktır. Artık öğretmenler, ek ders ücretleri üzerinden yapılan haciz işlemleri nedeniyle daha az maddi kayıp yaşayacaklar.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Hükümetten Erken Emeklilik Müjdesi! Bunu Yapanlar Yarın Emekli Olacak
Hükümetten Erken Emeklilik Müjdesi! Bunu Yapanlar Yarın Emekli Olacak
Ziraat Bankasından Müşterilerine 1 Maaş İkramiye! İşte Detaylar...
Ziraat Bankasından Müşterilerine 1 Maaş İkramiye! İşte Detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Geldi Çattı! Gram 3250 TL Seviyesini Geçti
Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Geldi Çattı! Gram 3250 TL Seviyesini Geçti
Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı
Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
Türkiye, kasım yağışlarında 50 yıl önceyi yaşıyor
Türkiye, kasım yağışlarında 50 yıl önceyi yaşıyor