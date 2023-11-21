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Milli Eğitim Bakanlığından Öğretmenlere 16.400 TL Promosyon! İşte Detaylar...

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Milli Eğitim Bakanlığından Öğretmenlere 16.400 TL Promosyon! İşte Detaylar...
Öğretmenlere özel Yapı Kredi anlaşmasıyla, İstanbul Kartal'daki öğretmenlere 37 aylık maaşlarının karşılığında 16 bin lira yüksek promosyon! Anlaşma, EFT ve Havale işlemlerinde ücretsiz hizmet ve avantajlı kredi imkanları da sunuyor. Finansal rahatlık ve ek gelir için kaçırılmayacak bir fırsat!

Geçmiş yıllarda 30 - 40 bin liraya kadar çıkan maaş promosyonları, öğretmen maaşlarındaki artışa rağmen düşüş göstermeye devam ediyor.

MEB'de Güncel Durum: 3 Yıllık Maaşlara 10 - 18 Bin Lira Arası Promosyon

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB), öğretmenlere 3 yıllık maaşlarını bankalardan alma karşılığında ödenen promosyon tutarları 10 - 18 bin lira arasında değişmektedir. Ancak, bazı ilçelerden gelen haberlere göre, bu tutarın 10 bin liranın altına düştüğü durumlar yaşanmaktadır.

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İstanbul Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Öğretmenlere Yüksek Promosyon

Son gelişmeye göre, İstanbul Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlere yönelik maaş promosyon sürecinde önemli bir adım atmıştır.

İmzalanan anlaşmaya göre, Kartal ilçesinde görev yapan öğretmenlere 37 aylık maaş ödemeleri kapsamında banka tarafından 16 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Yapı Kredi Bankası İle Sağlanan Avantajlar

Yapı Kredi Bankası ile yapılan bu anlaşma kapsamında öğretmenlere sunulan avantajlar da dikkat çekici. 16 bin lira promosyon ödemesine ek olarak, öğretmenlere EFT, Havale gibi işlemler için saat 16:00'a kadar herhangi bir ücret alınmayacak ve uygun oranlardan kredi imkanları sağlanacaktır.

Bu gelişmeler, öğretmenlere ek gelir sağlamanın yanı sıra finansal rahatlık ve kolaylık sunmaktadır. Öğretmenler için bu tip maaş promosyonları, bankalar arasındaki rekabetin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.

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