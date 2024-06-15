Milli Eğitim Bakanlığından Öğretmenler İçin 3 Yeni Sınav Ödeneği! Öğretmenlere Ödenecek Sınav Ücretleri Ne Kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğretmenlerin de katılım gösterebileceği üç yeni sınav görevi için başvuruları almaya başladı. Bu haberimizde, öğretmenlerin görev alabileceği yeni sınav görevleri hakkında bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, mevcut sınav görevli ücretleri ile 2024 Temmuz memur maaş zammı sonrasında oluşacak sınav görev ücretlerini de inceleyebilirsiniz. İşte sınavlara ilişkin detaylar, başvuru tarihleri ve sınav görevi ücretleri:

ÖSYM'nin Öğretmenler İçin Yeni Sınav Görevleri

Sınav Tarihleri ve Görev Süreçleri

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu : Başvuru Tarihleri: 06.06.2024 16:00 - 25.06.2024 10:00 | Sınav Tarihi: 14.07.2024 10:15 Eğitim Bilimleri Oturumu : Başvuru Tarihleri: 06.06.2024 16:00 - 25.06.2024 10:00 | Sınav Tarihi: 14.07.2024 14:45

2024 E-TEP (Electronic - Test of English Proficiency) Deneme 6 Başvuru Tarihleri : 14.06.2024 15:00 - 25.06.2024 10:00 | Sınav Tarihi : 03.07.2024 14:15



Sınav Görevi Ücretleri ve Beklenen Zamlar

ÖSYM tarafından öğretmenlerin görev alabileceği sınavlar için ödenecek olan 2024 yılı zamlı sınav görevli ücretleri aşağıdaki gibidir. Temmuz ayında yapılacak olan sınavlar için memur maaş zammı doğrultusunda en az %20 oranında bir zam bekleniyor.

2024 Zamlı Sınav Görevli Ücretleri

Bina Yöneticisi : 1036 TL (%20 zamla tahmini 1243 TL)

: 1036 TL (%20 zamla tahmini 1243 TL) Bina Sınav Sorumlusu : 1363 TL (%20 zamla tahmini 1635 TL)

: 1363 TL (%20 zamla tahmini 1635 TL) Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı : 1164 TL (%20 zamla tahmini 1396 TL)

: 1164 TL (%20 zamla tahmini 1396 TL) Salon Başkanı : 990 TL (%20 zamla tahmini 1188 TL)

: 990 TL (%20 zamla tahmini 1188 TL) Gözetmen : 878 TL (%20 zamla tahmini 1053 TL)

: 878 TL (%20 zamla tahmini 1053 TL) Yedek Gözetmen : 790 TL (%20 zamla tahmini 948 TL)

: 790 TL (%20 zamla tahmini 948 TL) Yardımcı Engelli Gözetmen : 1121 TL (%20 zamla tahmini 1345 TL)

: 1121 TL (%20 zamla tahmini 1345 TL) E-Sınav Uygulama Sorumlusu : 818 TL (%20 zamla tahmini 981 TL)

: 818 TL (%20 zamla tahmini 981 TL) E-Sınav Salon Başkanı : 707 TL (%20 zamla tahmini 848 TL)

: 707 TL (%20 zamla tahmini 848 TL) E-Sınav Gözetmeni: 654 TL (%20 zamla tahmini 784 TL)

Sınav Başvurusu Nasıl Yapılır?

ÖSYM sınav görevleri için başvurularınızı https://gis.osym.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz. Başvurular sırasında dikkat edilmesi gereken tarihleri ve süreçleri kaçırmamak önemlidir.