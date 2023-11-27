Milli Eğitim Bakanlığından Öğrencilere 1 Hafta Tatil Duyurusu! Fırtına ve Yoğun Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Karadeniz bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Son olarak, Zonguldak'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir günlük tatil ilan etti.

Etkili Hava Koşulları Nedeniyle Kamu Personeline İdari İzin

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime bir günlük ara verildiği belirtildi. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel, bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Valilikten Yapılan Açıklama

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hava Muhalefeti Nedeniyle Alınan Önlemler

Zonguldak'ta yaşanan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle alınan önlemler arasında, su baskınlarına karşı tedbirler, çatı uçmalarına karşı güvenlik önlemleri ve ağaç-devrilme riskine karşı ulaşım düzenlemeleri bulunmaktadır.

Zonguldak'ta yaşanan olumsuz hava koşulları, günlük yaşamı etkileyerek eğitime bir günlük ara verilmesine sebep oldu. Alınan önlemler ve yapılan açıklamalarla birlikte, halkın güvenliği ve sağlığı ön planda tutularak, gerekli tedbirler alınmış durumdadır.