Milli Eğitim Bakanlığı Okul Ders Saatlerini 30 Dakikaya Düşürdü! Teneffüsler ise 15 Dakika Oldu

Hürriyetçi Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'na okulöncesi öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar ve bu sorunlara getirdikleri çözüm önerilerini içeren bir yazı ile başvuruda bulundu. Sendikanın başkanı Levent Kuruoğlu tarafından sosyal medyada paylaşılan bu yazıda, ders saatlerinin kısaltılması, yıpranma verilerinin iyileştirilmesi, sınıf mevcudu düzenlemeleri ve sınıf boyutlarının azaltılması talepleri dile getirildi.

Okul Öncesi Eğitimin Önemi ve Öğretmenlerin Sorunları

Günümüzde, okul öncesi eğitim sadece ülkemizde değil, tüm dünyada kritik bir eğitim kademesidir. Çocukların sosyalleşmelerine katkı sağlaması, akran ilişkilerini geliştirmeleri ve milli birlik duygularını kazanmaları açısından önemlidir. Aynı zamanda, ilkokula hazırlık sürecinde temel bir rol oynar. Ancak, okul öncesi öğretmenlerinin uzun süredir çözülemeyen sorunları, sendikamız açısından büyük bir öneme sahiptir.

Ders Saatlerinin Düzenlenmesi ve Teneffüs Uygulaması

Özellikle okul öncesi eğitimde sürekli olarak uzun saatler boyunca çalışmanın ve teneffüsün olmamasının, öğretmenler için zorlayıcı olduğu kabul edilmelidir. Diğer sektörlerde belirli zamanlarda mola ve dinlenme hakkı tanınırken, okul öncesi eğitimde bu uygulamanın eksikliği yıllardır şikayetlere neden olmaktadır. İnsan ihtiyaçları göz önüne alındığında, teneffüs sürelerinin okul öncesi eğitimde de uygulanması gereklidir. Ayrıca, ders saatlerinin aralıksız 6 etkinlik saati olarak düzenlenmesi, çocukların sosyalleşmesine ve öğretmenlerin dinlenmesine olanak sağlar.

Sınıf Mevcudu ve İdari Sorunlar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği öğrenci sayısının kontrolsüz bir şekilde artırılması ve okul idarelerine bırakılan kısımların yoruma açık olması, sorunları beraberinde getirmektedir. Belirsizlikler nedeniyle, bazı okullarda öğrenci sayısı 30'a kadar çıkabilmektedir. Bu durum, öğretmenlerin iş yükünü artırmaktadır. Sınıflardaki maksimum öğrenci sayısının belirlenmesi, olumsuz durumların önüne geçilebilmesi için önemlidir.

Yıpranma ve Fiziki Koşullar

Okul öncesi öğretmenlerine yıpranma verisi verilmemesi, uzun çalışma saatleri nedeniyle erken yıpranmalarını engelleme konusunda bir sorun yaratmaktadır. Ayrıca, prefabrik okullardaki fiziki koşulların yetersizliği, tuvalet eksiklikleri ve ısınma sorunları da dikkate alınmalıdır. Sağlıklı ve hijyenik bir öğrenme ortamı sağlanmadığında, öğrenci ve öğretmenlerin performansı olumsuz etkilenebilir.