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Milli Eğitim Bakanlığı Duyurdu: 19, 20, 21 ve 22 Kasım Tarihlerinde Okullar Tatil!

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Milli Eğitim Bakanlığı Duyurdu: 19, 20, 21 ve 22 Kasım Tarihlerinde Okullar Tatil!
Türkiye'de öğretmenleri onurlandıran, 24 Kasım Öğretmenler Günü! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen seçildiği bu özel gün, saygı ve özenle kutlanıyor. Ancak, tatil veya yarım gün değil. İşte, resmi tatiller arasında önemli bir yere sahip olan bu anlamlı gün hakkında detaylar.

Öğretmenler Günü, Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan anlamlı bir gündür. Bu özel gün, 1981 yılından bu yana, öğretmenleri ve öğrencileri bir araya getirerek önemli bir anlam taşımaktadır. Ayrıca, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olarak kabul edildiği bu gün, toplum tarafından büyük bir saygı ve özenle karşılanmaktadır.

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24 Kasım Tatil Mi?

Veliler ve öğrenciler arasında en çok merak edilen konulardan biri, 24 Kasım'ın tatil olup olmadığıdır. Ancak, maalesef 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu özel günde okullardaki dersler ve resmi kurumlardaki işler normal bir şekilde devam etmektedir.

24 Kasım Yarım Gün Mü?

Bazı özel günler ülkemizde resmi tatil olarak kutlanırken, bazıları da yarım gün olarak geçer. Ancak, 24 Kasım Öğretmenler Günü ne resmi tatil ne de yarım gün olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle, normal bir iş günü gibi devam etmektedir.

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Resmi Tatiller Hangileri?

Ülkemizde her tarih resmi bayram olarak kutlanmamaktadır. Ancak, yıl boyunca bazı özel günler resmi tatil olarak kabul edilmektedir. İşte Ocak - Aralık arasındaki bazı önemli resmi tatiller:

  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • Ramazan Bayramı (Arefe günü yarım gün tatil)
  • Kurban Bayramı (Arefe günü yarım gün tatil)

Kaynak:Haber Kaynağı

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