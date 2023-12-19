Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Tatil Takvimindeki Dört Günlük Yılbaşı Tatili

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimindeki ilk tatil olan Kasım ara tatili, 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında dokuz gün süren bir dinlenme fırsatı sunmuştu. Bu tatilin ardından, öğrencileri, öğretmenleri ve diğer çalışanları heyecanlandıran bir diğer tatil ise hemen köşede. İşte bu beklenen tatilin detayları:

Yılbaşı Tatili: Öğrencileri Üç Günlük Bir Dinlenme Şöleni Bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 29 Aralık 2023 Cuma günü hafta sonu tatiline giren öğrenciler, 2 Ocak 2024 Salı günü ders başı yapacaklar. Ancak, bu dönemde öğrenciler ve öğretmenler için üç günlük bir tatil fırsatı daha bulunmakta. 1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmî tatil olduğundan dolayı, öğrenciler 30 Aralık Cumartesi ve 31 Aralık Pazar günleriyle birleşen yılbaşı tatili sayesinde tam üç gün boyunca dinlenme imkanına sahip olacaklar.

Yılın İlk Uzun Tatili: Şubat Karne Tatili

Kasım ayındaki ara tatilin hemen ardından, milyonlarca öğrenci için yılın ilk uzun tatili Şubat karne tatili olacak. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan resmi tatil nedeniyle öğrenciler, yılbaşını üç günlük tatilde kutlayacaklar.

2024 Resmi Tatil Günleri Takvimi

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı Başlangıcı: 5 Şubat İkinci Nisan Ara Tatili: 8-12 Nisan





Eğitim-öğretim yılı ise 14 Haziran'da tamamlanacak. Öğrenciler için bu özel tatil günleri, dinlenme ve keyifli anlarla dolu bir eğlence fırsatı sunmaktadır.