Migros Yıl Sonu İndirim Kampanyasıyla Alışveriş Keyfini Katlıyor!

Migros, uygun alışveriş tutkunları için vazgeçilmez bir adres olmaya devam ediyor. Yılın sonuna özel olarak düzenlenen indirimli ürünlerle dolu dev kampanya ile alışverişin tadını çıkarmaya hazır olun. İşte Migros'un 23 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler ve avantajlı fiyatları:

Saç Düzleştirici: Saç Bakımında Yüksek Performans - 299.00 TL

Saç düzleştirici arayışında olanlar için Migros'un sunduğu kaliteli ürün, şimdi çok özel bir fiyatla sizleri bekliyor.

Türk Kahvesi Makinesi: Lezzetin Anahtarı - 699.90 TL

Geleneksel Türk kahvesinin vazgeçilmez tadını evinizde yaşamak istiyorsanız, bu kampanyayı kaçırmayın!

Kulak İçi Kulaklık: Müzik Keyfini Doruklarda Yaşayın - 259,90 TL

Harika ses kalitesi ve rahat tasarımıyla kulak içi kulaklık, müzik tutkunları için ideal bir tercih.

İnox Airfryer: Sağlıklı Pişirme Keyfi - 1799.90 TL

Pratik ve sağlıklı yemek yapmanın en modern yolu! İnox Airfryer ile lezzet dolu sofralara bir adım daha yaklaşın.

Televizyon Battaniyesi: Sıcaklığı Hissedin - 199,90 TL

Keyifli bir televizyon izleme deneyimi için tasarlanan battaniye, soğuk kış günlerinde sıcak tutacak.

Erkek-Kadın Terlik Çeşitleri: Konforlu Adımlar - 169,90 TL

Tarzınıza uygun ve konforlu terlik seçenekleri, Migros'un avantajlı fiyatlarıyla sizleri bekliyor.

Dekoratif Işıklar: Evinizi Renklendirin - 159,90 TL

Evinize şıklık katmak ve atmosferi değiştirmek için dekoratif ışık zinciri tam size göre!

Dokunmatik Masa Lambası: Modern ve Şık - 199,90 TL

Okuma veya çalışma alanlarınıza şıklık katacak dokunmatik masa lambası, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Elektrikli Isıtıcı Fan: Isınmanın Pratik Yolu - 329,90 TL

Soğuk kış günlerinde sıcacık bir ortam yaratmanın en etkili yolu olan ısıtıcı fan, şimdi Migros'ta indirimli fiyatla sizleri bekliyor.

Buzdolabı: Gıdalarınızı Güvenle Saklayın - 15.999 TL

Büyük bir depolama kapasitesine sahip buzdolabı, modern tasarımıyla mutfağınıza değer katıyor.

1000 D Çamaşır Makinesi: Etkili ve Hızlı Temizlik - 9.299 TL

Yüksek performanslı çamaşır makinesi ile temizlik sorun olmaktan çıkıyor. Migros kalitesiyle tanışın!

5 Programlı Bulaşık Makinesi: Kolay ve Hızlı Temizlik - 7.399 TL

Pratik ve işlevsel 5 programlı bulaşık makinesi, mutfak işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı.

Yılbaşı Ağacı 150 cm: Festive Bir Atmosfer - 449.00 TL

Evde yılbaşı coşkusunu yaşamak için mükemmel bir seçenek! 150 cm yılbaşı ağacı şimdi çok özel fiyatla Migros'ta.

Karışık Yılbaşı Süsü 44 Parça: Renkli ve Eğlenceli - 279,90 TL

Yılbaşı ağacınızı süslemenin en keyifli yolu! 44 parçalık karışık yılbaşı süsü seti, uygun fiyatıyla sizi bekliyor.

Yılbaşı Ağacı 180 cm: Büyüleyici Bir Görünüm - 699,90 TL

Daha büyük bir yılbaşı ağacı isteyenler için 180 cm boyutundaki bu özel tasarım ağaç, evinize zarafet katacak.

Yılbaşı Termos: Sıcak İçecek Keyfi - 249,90 TL

Soğuk kış günlerinde sıcak içeceklerinizi uzun süre sıcak tutacak termos, uygun fiyatıyla Migros raflarında!

Migros'un sunduğu bu özel kampanya ile alışverişinizi daha ekonomik hale getirin ve kaliteli ürünlerin tadını çıkarın. Unutmayın, bu fırsatlar sadece 23 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında geçerli!