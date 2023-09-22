Migros Marketlerinde Ayçiçek Yağında 3 Al 1 Öde Kampanyası! Fiyatlar Dibi Gördü

Migros Marketleri, Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olarak her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği indirimleri ile bilinir. Bu hafta ise Migros, indirimleri arasına ayçiçek yağı ürünlerini ekledi ve bu indirimleri sadece fiziki mağazalarında değil, aynı zamanda online marketinde de geçerli kıldı. İşte Migros Marketleri'nin güncel ayçiçek yağı fiyatları ve indirimleri...

Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Büyük İndirim

Migros Marketleri, yeni haftada ayçiçek yağı fiyatlarını düşürerek müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta için duyurulan indirimler kapsamında ayçiçek yağı fiyatları oldukça düşürüldü ve sanal marketlerinde de geçerli. İşte Migros Marketleri'nin ayçiçek yağı indirimi hakkında detaylar:

Yudum Markalı Ayçiçek Yağı Sadece 59,90 TL

Özellikle Yudum markalı ayçiçek yağlarında büyük bir indirim görülüyor. Migros Marketleri, Yudum markalı ayçiçek yağı 1 litrelik ambalajında indirimli fiyatını sadece 59,90 TL olarak açıkladı. Bu fiyatla kaliteli bir ayçiçek yağına sahip olabilirsiniz. Ayrıca Migros Marketleri, indirim şartlarını da duyurdu.

Diğer Ayçiçek Yağı Fiyatları

Migros Marketleri'nde bulabileceğiniz diğer ayçiçek yağı fiyatları ise şu şekildedir:

Migros Ayçiçek Yağı 1 L. 39,50 TL.

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 L. 47,90 TL.

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L. 109,90 TL.

%10 İndirimli Yudum Ayçiçek Yağı 5 L Pet Şişe. 199,90 TL.

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L (Pet Şişe) 53,50 TL.

Orkide Ayçiçek Yağı 4 L. 157,50 TL.

Orkide Ayçiçek Yağı Pet 3 L. 99,00 TL.

Migros Marketleri Hızla Stoklarını Tüketiyor!

Migros Marketleri'nin sunduğu bu cazip ayçiçek yağı indirimleri ile stoklar hızla tükeniyor. En uygun TMO marka ayçiçek yağlarını bulabileceğiniz Migros Marketleri'nde, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ancak acele edin, çünkü stoklar sınırlı!

Migros Marketleri, müşterilerine kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Ayçiçek yağı ihtiyacınız varsa, bu haftaki indirimleri kaçırmayın!