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Migros Marketlerde Yılbaşına Özel Ayçiçek Yağından Yumurtasına Yüzde 60 İndirim Fırsatı!

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Migros Marketlerde Yılbaşına Özel Ayçiçek Yağından Yumurtasına Yüzde 60 İndirim Fırsatı!
Migros'un yılbaşı kampanyasıyla ekonomik alışverişin tadını çıkarın! Temel gıda ürünlerinde cazip indirimlerle dolu bu fırsatları kaçırmayın. Migros Money Club Kart sahipleri için özel indirimlerle, bütçenizi zorlamadan alışverişin keyfini sürün. Stoklarla sınırlı, acele edin ve uygun fiyatlı alışverişin tadını çıkarın!

Migros, Aralık ayının sonunda kaçırılmayacak indirim fırsatları sunuyor. Ünlü Marketler Zinciri, kampanyalı ürünleri ile dikkat çekiyor ve yılbaşı alışverişinizi bütçe dostu hale getiriyor. Migros'un yeni kampanyası, temel gıda ürünlerinde ekonomik fiyatlarla dolu. İşte yeni Migros kampanyası kapsamındaki indirimli ürünlerin detayları:

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Yeni Migros Kampanyası İle Gelen İndirimli Ürünler

1. Torku Toz Şeker - 5 Kilogram - 144,90 TL

2. Söke Un Çeşitleri - %20 İndirim

3. Migros Ayçiçek Yağı - 5 Litre Köşeli Pet - 164,90 TL

4. Migros Domates Salçası - 830 Gram - 31,50 TL

5. Reis Osmancık Pirinç - 1 Kilogram - 69,90 TL

6. Reis Nohut - 1 Kilogram - 99,90 TL

7. Piliç Baget - 1 Kilogram - 39,90 TL

8. Calve Lezzetlerinde - %30 İndirim

9. Kuzu Yemeklik Kuşbaşı ve Külbastı Ürünlerinde - %10 İndirim

10. Deterjan ve Yumuşatıcı Çeşitlerinde Özel Fırsatlar

11. Porçöz Ürünlerinde - %20 İndirim

12. Turco Doğadan Yüzey Temizlik Havlusu Yüzlü - 59,90 TL

13. Uzman Kasap Izgara Köfte - 320 Gram - 94,90 TL

14. Sek Çiftlik Kaymaksız Yoğurt - 1200 Gram - 49,90 TL

15. Polonez Sosis - 500 Gram - 135 TL

16. Koska Tahin - 650 Gram - 95,90 TL

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Migros'ta Kısa Süreliğine Geçerli Kampanya

Migros Market indirimleri, Aralık ayına özel olarak başladı. Yukarıdaki ürünlerin yanı sıra, yılbaşı ürünlerinde de fırsatlar sizi bekliyor. Migros'un yeni kampanyası, indirimli ürünleri Migros Kart ve Migros Money Club Kart sahipleri için geçerli kılıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak istiyorsanız, Migros'taki bu fırsatları kaçırmayın. Ancak unutmayın ki stoklarla sınırlıdır ve ürünler hızla tükenmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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