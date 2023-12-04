Migros Marketlerde Kırmızı Et Fiyatında Sert Düşüş! İşte Güncel Kırmızı Et Fiyatları...

Migros, büyük başarılı kırmızı et indirimi kampanyasının ardından, yeni yıl öncesinde bir kez daha sevindirici bir haberle karşımızda! Yeni kampanya ile sofralarınıza lezzet dolu kırmızı et girecek. Acele edin, kaçırmayın!

Migros, Protein İhtiyacınızı Uygun Fiyatlarla Karşılıyor!

Migros, halkın protein ihtiyacını karşılamak ve herkesin sofrasına kırmızı eti taşıyabilmeleri için büyük bir çaba sarf ediyor. Yeniden başlayan büyük et indirim günleri sayesinde, Migros'ta kırmızı etin fiyatı neredeyse yarı yarıya düşüyor! Bu fırsatı kaçırmayın, çocuklarınız doya doya kırmızı et tüketebilsin.





Migros, Hem Sanal Hem Fiziksel Marketlerde İndirimlere Devam Ediyor!

Migros, sadece sanal markette değil, aynı zamanda fiziksel marketlerinde de yaptığı indirimlerle adından sıkça söz ettiriyor. Kırmızı et indirim günlerinde fiyatları neredeyse yarıya indirerek evlerinize, sofralarınıza lezzet katıyor. Migros'un market alışverişindeki maddi yükü azaltma hedefi, özellikle et ürünlerinde yaptığı indirimlerle daha da belirginleşiyor.

Yeni Yıl Öncesi Müjdesi: Kırmızı Ette Dev İndirim!

Migros, yeni yıl öncesi sofralarınıza lezzet katmak için büyük bir indirimle karşınızda! Kırmızı ette dev bir indirim uygulanacak ve siz de bu avantajlı kampanyadan yararlanabileceksiniz.

Migros Aralık Ayı İndirimli Kırmızı Et Fiyatları

Dana Kıymalık Kg 344,90 TL Dana Kıymalık Yöresel Kg 389,90 TL Kuzu Pirzola Kg 539,90 TL Dana Tandır (Brisket) Kg 369,90 TL Dana Pirzola Antrikot Kg 479,90 TL Dana Haşlamalık Gerdan Kg 279,90 TL Dana Kaburga (Asado) 369,90 TL Kuzu Kuşbaşı Kg 446,31 TL Uzman Kasap Izgara Köfte 320 G 119,90 TL Uzman Kasap Dana Çorbalık (İlikli) 83,95 TL Kuzu Külbastı Kg (But Eti, Kemiksiz, Dilimli) 509,90 TL Uzman Kasap Klasik Köfte 320 G 129,90 TL Dana Ciğer Kg Dana Ciğer Kg 359,95 TL

Bu fırsatları kaçırmamak için Migros'a gelin ve enfes kırmızı etlerle sofralarınızı şenlendirin!